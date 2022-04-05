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https://arabic.sputniknews.com/20220405/هبوط-حاد-في-أسعار-أجهزة-غالاكسي-إس-22-بسبب-خلل-فني-1060861650.html
هبوط حاد في أسعار أجهزة "غالاكسي إس 22" بسبب خلل فني
هبوط حاد في أسعار أجهزة "غالاكسي إس 22" بسبب خلل فني
عرض مشغلو الاتصالات في كوريا الجنوبية على المستخدمين خصومات على أجهزة "غالاكسي إس 22" الجديدة بسبب الانخفاض الحاد في الطلب. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:54+0000
2022-04-05T12:54+0000
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غالاكسي
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وذكرت صحيفة "The Korea Times" يعود سبب الانخفاض في المبيعات إلى تقارير عن حدوث انخفاض في أداء الهواتف الذكية خصوصا في الألعاب.واضطرت الشركات المتعاقدة مع شركة "سامسونغ" العالمية إلى زيادة دعم أسعارها بشكل كبير لهواتف "غالاكسي إس 22" و"اس-22 الترا"، يمكن أن يصل الخصم إلى ثلث التكلفة الرسمية.وأقرت شركة سامسونغ بالمشكلة وذكرت أنها نشأت بسبب التشغيل غير الصحيح لأداة خدمة تحسين اللعبة الخاصة بالملكية.وقدمت الشركة الإلكترونية الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف المحمولة القابلة للطي، وذلك بالتوازي مع استعدادها لإنتاج جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة "غالاكسي إس" التي تنطلق خلال العام المقبل، رسميا.وأوضح الموقع الإلكتروني أن السلسلة الجديدة من الشركة، وهي "غالاكسي إس 22" ستأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد، وهو "Snapdragon 898"، على أن ينطلق هذا المعالج، رسميا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20210831/سامسونغ-تعتزم-بدء-الإنتاج-الضخم-لسلسلة-غالاكسي-إس-22-في-نوفمبر-1050002525.html
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منوعات, غالاكسي

هبوط حاد في أسعار أجهزة "غالاكسي إس 22" بسبب خلل فني

12:54 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Sergio Perezعرض هواتف سامسونغ الجديدة "S9" و "S9+" في إسبانيا، 25 فبراير/ شباط 2018
عرض هواتف سامسونغ الجديدة S9 و S9+ في إسبانيا، 25 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Sergio Perez
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عرض مشغلو الاتصالات في كوريا الجنوبية على المستخدمين خصومات على أجهزة "غالاكسي إس 22" الجديدة بسبب الانخفاض الحاد في الطلب.
وذكرت صحيفة "The Korea Times" يعود سبب الانخفاض في المبيعات إلى تقارير عن حدوث انخفاض في أداء الهواتف الذكية خصوصا في الألعاب.
واضطرت الشركات المتعاقدة مع شركة "سامسونغ" العالمية إلى زيادة دعم أسعارها بشكل كبير لهواتف "غالاكسي إس 22" و"اس-22 الترا"، يمكن أن يصل الخصم إلى ثلث التكلفة الرسمية.
وأقرت شركة سامسونغ بالمشكلة وذكرت أنها نشأت بسبب التشغيل غير الصحيح لأداة خدمة تحسين اللعبة الخاصة بالملكية.
وقدمت الشركة الإلكترونية الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف المحمولة القابلة للطي، وذلك بالتوازي مع استعدادها لإنتاج جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة "غالاكسي إس" التي تنطلق خلال العام المقبل، رسميا.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن السلسلة الجديدة من الشركة، وهي "غالاكسي إس 22" ستأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد، وهو "Snapdragon 898"، على أن ينطلق هذا المعالج، رسميا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
سامسونغ غلاكسي فولد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2021
"سامسونغ" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "غالاكسي إس 22" في نوفمبر
31 أغسطس 2021, 21:53 GMT
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