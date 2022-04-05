https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الثقافة-السعودي-يلتقي-الفنان-الهندي-شاروخان-1060861552.html
وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان
وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان
التقى وزير الثقافة السعودي، بدر آل فرحان، بعدد من نجوم بوليوود وعلى رأسهم الفنان العالمي شاروخان. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:51+0000
2022-04-05T12:51+0000
2022-04-05T12:51+0000
شاروخان
بوليوود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/90/1022149033_0:79:2951:1739_1920x0_80_0_0_1ecbbc023d2c927120327fdfb26331d3.jpg
وحسب موقع "العربية دوت نت"، فقد التقى الوزير بنجوم بوليوود، مثل شاروخان وسلمان خان وأكشاي كومار وسيف على خان. وقال الوزير إنه عقد لقاءات مثمرة مع نجوم بوليوود، من أجل شراكة بين السينما السعودية والهندية. ونشر بدر آل فرحان صورا له مع نجوم بوليوود عبر موقع "تويتر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/90/1022149033_0:0:2947:2210_1920x0_80_0_0_b4c69d174e81d2224e50c55a7b5a3e27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شاروخان, بوليوود
وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان
تابعنا عبر
التقى وزير الثقافة السعودي، بدر آل فرحان، بعدد من نجوم بوليوود وعلى رأسهم الفنان العالمي شاروخان.
وحسب موقع "العربية دوت نت"، فقد التقى الوزير بنجوم بوليوود، مثل شاروخان
وسلمان خان وأكشاي كومار وسيف على خان.
وقال الوزير إنه عقد لقاءات مثمرة مع نجوم بوليوود، من أجل شراكة بين السينما السعودية والهندية.
ونشر بدر آل فرحان صورا له مع نجوم بوليوود عبر موقع "تويتر".