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وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان
وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان
التقى وزير الثقافة السعودي، بدر آل فرحان، بعدد من نجوم بوليوود وعلى رأسهم الفنان العالمي شاروخان. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:51+0000
2022-04-05T12:51+0000
شاروخان
بوليوود
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وحسب موقع "العربية دوت نت"، فقد التقى الوزير بنجوم بوليوود، مثل شاروخان وسلمان خان وأكشاي كومار وسيف على خان. وقال الوزير إنه عقد لقاءات مثمرة مع نجوم بوليوود، من أجل شراكة بين السينما السعودية والهندية. ونشر بدر آل فرحان صورا له مع نجوم بوليوود عبر موقع "تويتر".
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شاروخان, بوليوود

وزير الثقافة السعودي يلتقي الفنان الهندي شاروخان

12:51 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Danish Siddiquiالفنان الهندي شاروخان
الفنان الهندي شاروخان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Danish Siddiqui
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التقى وزير الثقافة السعودي، بدر آل فرحان، بعدد من نجوم بوليوود وعلى رأسهم الفنان العالمي شاروخان.
وحسب موقع "العربية دوت نت"، فقد التقى الوزير بنجوم بوليوود، مثل شاروخان وسلمان خان وأكشاي كومار وسيف على خان.
وقال الوزير إنه عقد لقاءات مثمرة مع نجوم بوليوود، من أجل شراكة بين السينما السعودية والهندية.
ونشر بدر آل فرحان صورا له مع نجوم بوليوود عبر موقع "تويتر".
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