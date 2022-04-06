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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-ألمانيا-تواجه-فقرا-مستجدا-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1060913034.html
إعلام: ألمانيا تواجه "فقرا مستجدا" مع ارتفاع أسعار الطاقة
إعلام: ألمانيا تواجه "فقرا مستجدا" مع ارتفاع أسعار الطاقة
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في إفادة إعلامية أن "سكان ألمانيا مهددون بفقر مستجد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:02+0000
2022-04-06T16:02+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وأضاف هابيك: "نشهد فقرًا جديدًا في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أو سنواجهه".واعتبر هابيك أن "جزءًا من السكان يقننون بالفعل استهلاك الكهرباء، ويحاولون عدم تشغيل الأضواء والأجهزة الكهربائية دون داع، ولا يحتاجون إلى إقناعهم بخفض التكاليف"، حسبما ذكرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الأربعاء.وعلى الرغم من المشاكل التي ظهرت بالفعل، تعتزم السلطات الألمانية مواصلة السياسة التي تهدف إلى تقليل إمدادات موارد الطاقة من روسيا (انخفضت حصة النفط الروسي في الواردات من 35% إلى 25%، والغاز من 55% إلى 40%، والفحم من 50% إلى 25%). وفي الوقت نفسه، أقر هابيك بأن الحظر الفوري على إمدادات الفحم الروسي إلى أوروبا سيؤدي إلى نقص الإمدادات في ألمانيا.وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن "حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت".وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار منخفضة قد ولت.وتابع: "في تلك الحقبة كان غالبية العالم يخدم جزءا صغيرا من السوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/صحيفة-غازبروم-توقف-ضخ-الغاز-إلى-أكبر-مخازن-ألمانيا-1060849311.html
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أخبار ألمانيا, اقتصاد

إعلام: ألمانيا تواجه "فقرا مستجدا" مع ارتفاع أسعار الطاقة

16:02 GMT 06.04.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في إفادة إعلامية أن "سكان ألمانيا مهددون بفقر مستجد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
وأضاف هابيك: "نشهد فقرًا جديدًا في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أو سنواجهه".
واعتبر هابيك أن "جزءًا من السكان يقننون بالفعل استهلاك الكهرباء، ويحاولون عدم تشغيل الأضواء والأجهزة الكهربائية دون داع، ولا يحتاجون إلى إقناعهم بخفض التكاليف"، حسبما ذكرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الأربعاء.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
صحيفة: "غازبروم" توقف ضخ الغاز إلى أكبر مخازن ألمانيا
أمس, 06:52 GMT
وعلى الرغم من المشاكل التي ظهرت بالفعل، تعتزم السلطات الألمانية مواصلة السياسة التي تهدف إلى تقليل إمدادات موارد الطاقة من روسيا (انخفضت حصة النفط الروسي في الواردات من 35% إلى 25%، والغاز من 55% إلى 40%، والفحم من 50% إلى 25%). وفي الوقت نفسه، أقر هابيك بأن الحظر الفوري على إمدادات الفحم الروسي إلى أوروبا سيؤدي إلى نقص الإمدادات في ألمانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن "حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت".
وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار منخفضة قد ولت.
وتابع: "في تلك الحقبة كان غالبية العالم يخدم جزءا صغيرا من السوق".
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