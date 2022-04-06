https://arabic.sputniknews.com/20220406/إيران-تدعو-المجتمع-العالمي-إلى-الضغط-على-إسرائيل-للانضمام-لمعاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1060890465.html
إيران تدعو المجتمع العالمي إلى الضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي
إيران تدعو المجتمع العالمي إلى الضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي
دعت إيران المجتمع العالمي إلى ممارسة الضغوط لانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والرضوخ لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:14+0000
2022-04-06T09:14+0000
2022-04-06T09:14+0000
أخبار إيران
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وأشارت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي، خلال الجلسة الثالثة العامة للجنة نزع السلاح بالمنظمة، إلى الأزمات الجيوسياسية الراهنة في العالم وخطر استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن الخطر يزداد نظرا لتفاقم سباق التسلح وتحديث الترسانات النووية للدول النووية على خلفية التقنيات الجديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وانتقدت ارشادي، "زيادة الانفاق العسكري لدى الدول النووية، وانخفاض عتبة استخدام الاسلحة النووية، معلنة رفض بلادها لأي تهديد باستخدام هذه الأسلحة المدمرة للبشرية".كما انتقدت "سياسات أمريكا وبريطانيا"، معتبرة أن "مثل هذه التوجهات مرفوضة وتتعارض مع التزامات الدول النووية وفق المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي".ودعت ارشادي إلى "منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي من أجل استباب السلام والأمن العالميين، مؤكدة ضرورة صياغة وثيقة ملزمة وقابلة للاختبار والتحقق".وأكدت سفيرة ايران لدى الأمم المتحدة، أن سياسة أمريكا في عسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة أمام رفع مستوى توجهات نزع السلاح والأمن الدولي، مشددة على ضرورة وقف هذه العمليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-عملية-التحضير-للعمليات-في-إيران-تمضي-حاليا-بوتيرة-سريعة-1060858178.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تدعو المجتمع العالمي إلى الضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي
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دعت إيران المجتمع العالمي إلى ممارسة الضغوط لانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والرضوخ لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي، خلال الجلسة الثالثة العامة للجنة نزع السلاح بالمنظمة، إلى الأزمات الجيوسياسية الراهنة في العالم وخطر استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن الخطر يزداد نظرا لتفاقم سباق التسلح وتحديث الترسانات النووية للدول النووية على خلفية التقنيات الجديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
وانتقدت ارشادي، "زيادة الانفاق العسكري لدى الدول النووية، وانخفاض عتبة استخدام الاسلحة النووية، معلنة رفض بلادها لأي تهديد باستخدام هذه الأسلحة المدمرة للبشرية".
كما انتقدت "سياسات أمريكا وبريطانيا"، معتبرة أن "مثل هذه التوجهات مرفوضة وتتعارض مع التزامات الدول النووية وفق المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي".
ودعت ارشادي إلى "منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي من أجل استباب السلام والأمن العالميين، مؤكدة ضرورة صياغة وثيقة ملزمة وقابلة للاختبار والتحقق".
وأكدت سفيرة ايران لدى الأمم المتحدة، أن سياسة أمريكا في عسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة أمام رفع مستوى توجهات نزع السلاح والأمن الدولي، مشددة على ضرورة وقف هذه العمليات.