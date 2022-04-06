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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إيران-تعلن-إبرام-عقود-جديدة-بقطاع-النفط-بقيمة-165-مليار-دولار-1060892231.html
إيران تعلن إبرام عقود جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار
إيران تعلن إبرام عقود جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده أبرمت عقودا جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار في الشهور السبعة الماضية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:43+0000
2022-04-06T09:43+0000
إيران
أخبار إيران
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وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال أوجي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن العقود المبرمة تعادل عدة مرات قيمة العقد الذي أبرم سابقا مع "توتال" الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي والذي لم يصل إلى نتيجة.وأشار الوزير الإيراني، إلى أن العقود أبرمت مع شركات محلية وأجنبية، ولا يمكن تسميتها نظرا لظروف العقوبات التي فرضت على بلاده.ولفت وزير النفط الإيراني، إلى أن دبلوماسية الطاقة التي تتبعها طهران تشهد انتعاشة في ظل الحكومة الحالية.وأوضح أن "هذه الدبلوماسية تكللت عبر توقيع عقد مقايضة الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر الأراضي الإيرانية".وكانت شركة "توتال" العالمية انسحبت من إيران ولم تف بالتزاماتها وعقودها مع طهران، وذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات الشاملة عام 2018 على إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-تستعيد-مستويات-إنتاج-النفط-المسجلة-قبل-فرض-العقوبات-الأمريكية-1060842791.html
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إيران, أخبار إيران

إيران تعلن إبرام عقود جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار

09:43 GMT 06.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiعلم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل "سوروش" النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018
علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده أبرمت عقودا جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار في الشهور السبعة الماضية.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، قال أوجي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن العقود المبرمة تعادل عدة مرات قيمة العقد الذي أبرم سابقا مع "توتال" الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي والذي لم يصل إلى نتيجة.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
إيران تستعيد مستويات إنتاج النفط المسجلة قبل فرض العقوبات الأمريكية
4 أبريل, 17:07 GMT
وأشار الوزير الإيراني، إلى أن العقود أبرمت مع شركات محلية وأجنبية، ولا يمكن تسميتها نظرا لظروف العقوبات التي فرضت على بلاده.

ولفت وزير النفط الإيراني، إلى أن دبلوماسية الطاقة التي تتبعها طهران تشهد انتعاشة في ظل الحكومة الحالية.
وأوضح أن "هذه الدبلوماسية تكللت عبر توقيع عقد مقايضة الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر الأراضي الإيرانية".

وكانت شركة "توتال" العالمية انسحبت من إيران ولم تف بالتزاماتها وعقودها مع طهران، وذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات الشاملة عام 2018 على إيران.
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