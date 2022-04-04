https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-تستعيد-مستويات-إنتاج-النفط-المسجلة-قبل-فرض-العقوبات-الأمريكية-1060842791.html

إيران تستعيد مستويات إنتاج النفط المسجلة قبل فرض العقوبات الأمريكية

إيران تستعيد مستويات إنتاج النفط المسجلة قبل فرض العقوبات الأمريكية

قال مسؤول إيراني إن طاقة النفط الإنتاجية لبلاده عادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل إعادة فرض العقوبات في 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T17:07+0000

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2022-04-04T17:07+0000

أخبار إيران

اقتصاد

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن محسن خجسته مهر،الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله يوم الاحد: "بلغ إنتاج النفط أرقام ما قبل العقوبات رغم الضغوط الاقتصادية".تجري إيران حاليا مفاوضات لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لعام 2015 الذي من شأنه أن يمنحها تخفيفا للعقوبات واستعادة صادرات النفط الإيرانية، مقابل قيود كبيرة على برنامجها النووي.انسحبت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، من جانب واحد من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة، مما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق في العام التالي.وقال خجسته مهر،إن الإنتاج عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات وهو 3.8 مليون برميل يوميا، بعد أن تراجع بشدة في أعقاب إعادة فرض العقوبات.وقال المسؤول: "نحن الآن في وضع يمكننا من مضاعفة صادراتنا، وعلى صعيد أمن الطاقة، فإن الجمهورية الإسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية".وأضاف أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي استثمرت 500 مليون دولار لإعادة المرافق وزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات في غضون ستة أشهر.قال وزير النفط الإيراني جواد عوجي، الجمعة، إن عائدات النفط للعام المالي الإيراني الأخير، الذي انتهى في 20 مارس/ آذار، سجلت 18 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة عن العام السابق.

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