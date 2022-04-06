https://arabic.sputniknews.com/20220406/إيفانكا-ترامب-تدلي-بشهادتها-أمام-مجلس-النواب-الأمريكي-بشأن-اقتحام-الكابيتول-1060883758.html
إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها أمام مجلس النواب الأمريكي بشأن "اقتحام الكابيتول"
إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها أمام مجلس النواب الأمريكي بشأن "اقتحام الكابيتول"
أدلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي عملت كأحد كبار مستشاريه، الثلاثاء، بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 كانون... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T04:38+0000
2022-04-06T04:38+0000
2022-04-06T04:38+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب قناة "سي إن بي سي" أدلت إيفانكا ترامب بشهادتها عن بعد، والتي استمرت 8 ساعات.وتأتي شهادة إيفانكا بعد أيام من إدلاء زوجها جاريد كوشنر، الذي كان من أقرب مستشاري ترامب، بإفادته الخميس الماضي، أمام لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في الأحداث.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.وفي مارس/ أذار، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر حكما يقضي بأن ترامب من المحتمل أن يكون قد ارتكب عرقلة أعمال الكونغرس في 6 يناير.
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ترامب
إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها أمام مجلس النواب الأمريكي بشأن "اقتحام الكابيتول"
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أدلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي عملت كأحد كبار مستشاريه، الثلاثاء، بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول".
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب قناة "سي إن بي سي" أدلت إيفانكا ترامب بشهادتها عن بعد، والتي استمرت 8 ساعات.
وتأتي شهادة إيفانكا بعد أيام من إدلاء زوجها جاريد كوشنر، الذي كان من أقرب مستشاري ترامب، بإفادته الخميس الماضي، أمام لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في الأحداث
.
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.
وفي مارس/ أذار، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر حكما يقضي بأن ترامب من المحتمل أن يكون قد ارتكب عرقلة
أعمال الكونغرس في 6 يناير.