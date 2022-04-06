https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مستودع-وقود-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1060915363.html
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مستودع وقود في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مستودع وقود في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية دمرت قاعدة وقود بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو في منطقة خاركوف. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T17:55+0000
2022-04-06T17:55+0000
2022-04-06T17:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كوناشينكوف في إفادة صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الصواريخ عالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو في منطقة خاركوف دمرت قاعدة وقود بالقرب من مستوطنة تشوغوييف، والتي كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود".وأشار كوناشينكوف إلى أنه "في محطة سكة حديد لوزوفا في منطقة خاركيوف، تم تدمير مجموعة من المعدات العسكرية الأجنبية الصنع والأسلحة التي تم توفيرها لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية".وأردف كوناشينكوف: "دمرت صواريخ عسكرية روسية عالية الدقة في منطقة دونيتسك مركز قيادة اللواء 56 الأوكراني وقاعدة للنازيين الجدد".وقال كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" في منطقة تارانوفكا في منطقة خاركوف".كما حذر كوناشينكوف من أن "الخدمات الخاصة الأوكرانية تخطط لتفجير منشأة تخزين تحتوي 120 طنًا من الكلور في منطقة خاركيف من أجل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا في مقتل مدنيين.وتابع: "وفقًا للمعلومات المؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي، منطقة خاركيف، تستعد المخابرات الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام المواد السامة، وقرب منطقة خيمبروم الصناعية، وقام موظفو إدارة أمن الدولة بتفخيخ منشأة تخزين تحتوي على 120 طنًا من الكلور".وأوضح أنه "من المقرر تفجير هذا المستودع لاتهام روسيا بزعم التسبب في كارثة كيماوية تسببت في وفاة السكان المحليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بلغاريا-مسيرة-حاشدة-ضد-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-صوفيا-1060913164.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مستودع وقود في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
17:55 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية دمرت قاعدة وقود بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو في منطقة خاركوف.
وأضاف كوناشينكوف في إفادة صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الصواريخ عالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو في منطقة خاركوف دمرت قاعدة وقود بالقرب من مستوطنة تشوغوييف، والتي كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه "في محطة سكة حديد لوزوفا في منطقة خاركيوف، تم تدمير مجموعة من المعدات العسكرية الأجنبية الصنع والأسلحة التي تم توفيرها لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية".
وأردف كوناشينكوف: "دمرت صواريخ عسكرية روسية عالية الدقة في منطقة دونيتسك مركز قيادة اللواء 56 الأوكراني وقاعدة للنازيين الجدد".
وقال كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" في منطقة تارانوفكا في منطقة خاركوف".
كما حذر كوناشينكوف من أن "الخدمات الخاصة الأوكرانية تخطط لتفجير منشأة تخزين تحتوي 120 طنًا من الكلور في منطقة خاركيف من أجل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا في مقتل مدنيين.
وتابع
: "وفقًا للمعلومات المؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي، منطقة خاركيف، تستعد المخابرات الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام المواد السامة، وقرب منطقة خيمبروم الصناعية، وقام موظفو إدارة أمن الدولة بتفخيخ منشأة تخزين تحتوي على 120 طنًا من الكلور".
وأوضح أنه "من المقرر تفجير هذا المستودع لاتهام روسيا بزعم التسبب في كارثة كيماوية تسببت في وفاة السكان المحليين".