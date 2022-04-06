عربي
الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا
https://arabic.sputniknews.com/20220406/السعودية-تعلق-على-سحب-بريطانيا-دفعات-من-شوكولاتة-كيندر-سوربرايز-1060916942.html
السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"
السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"
أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:09+0000
2022-04-06T19:13+0000
مجتمع
السعودية
شوكولاتة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_11:0:1268:707_1920x0_80_0_0_433e8518ca0e13d52ebd593437986fdd.jpg
ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة السعودية أنه في حال سحب أي مستحضر سيتم التحقيق الفوري من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع التعميم للجهات الصحية أو تحذير المواطنين في حال ثبوت أي خلل بها.يذكر أن شركة "فيريرو" لصناعة الشوكولاتة قد أكدت سحب منتج الشوكولاتة المباعة على شكل بيضة، وبداخلها لعبة صغيرة تعرف باسم "كيندر سوربرايز"، وذلك على خلفية إصابة 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بمرض "السالمونيلا"، في واقعة، أكدت كثير من التقارير، أنها قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الشوكولاتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/هل-تحتوي-بعض-الشوكولاتة-في-السوق-المصرية-على-مخدر؟-الشركة-المنتجة-ترد-1060915948.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_168:0:1111:707_1920x0_80_0_0_5920ee09c22995a80dafcb18ae41ae33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, السعودية, شوكولاتة

السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"

19:09 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 06.04.2022)
© YouTube.comشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"، بعد تسببها في حالات تسمم غذائي.
ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة السعودية أنه في حال سحب أي مستحضر سيتم التحقيق الفوري من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع التعميم للجهات الصحية أو تحذير المواطنين في حال ثبوت أي خلل بها.
شكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
هل تحتوي بعض الشوكولاتة في السوق المصرية على مخدر؟.. الشركة المنتجة ترد
18:22 GMT
يذكر أن شركة "فيريرو" لصناعة الشوكولاتة قد أكدت سحب منتج الشوكولاتة المباعة على شكل بيضة، وبداخلها لعبة صغيرة تعرف باسم "كيندر سوربرايز"، وذلك على خلفية إصابة 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بمرض "السالمونيلا"، في واقعة، أكدت كثير من التقارير، أنها قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الشوكولاتة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала