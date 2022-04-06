https://arabic.sputniknews.com/20220406/السعودية-تعلق-على-سحب-بريطانيا-دفعات-من-شوكولاتة-كيندر-سوربرايز-1060916942.html
السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"
السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"
أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:09+0000
2022-04-06T19:09+0000
2022-04-06T19:13+0000
مجتمع
السعودية
شوكولاتة
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ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة السعودية أنه في حال سحب أي مستحضر سيتم التحقيق الفوري من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع التعميم للجهات الصحية أو تحذير المواطنين في حال ثبوت أي خلل بها.يذكر أن شركة "فيريرو" لصناعة الشوكولاتة قد أكدت سحب منتج الشوكولاتة المباعة على شكل بيضة، وبداخلها لعبة صغيرة تعرف باسم "كيندر سوربرايز"، وذلك على خلفية إصابة 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بمرض "السالمونيلا"، في واقعة، أكدت كثير من التقارير، أنها قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الشوكولاتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/هل-تحتوي-بعض-الشوكولاتة-في-السوق-المصرية-على-مخدر؟-الشركة-المنتجة-ترد-1060915948.html
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مجتمع, السعودية, شوكولاتة
السعودية تعلق على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"
19:09 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"، بعد تسببها في حالات تسمم غذائي.
ونقلت صحيفة اليوم
، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة السعودية أنه في حال سحب أي مستحضر سيتم التحقيق الفوري من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع التعميم للجهات الصحية أو تحذير المواطنين في حال ثبوت أي خلل بها.
يذكر أن شركة "فيريرو" لصناعة الشوكولاتة قد أكدت سحب منتج الشوكولاتة المباعة على شكل بيضة، وبداخلها لعبة صغيرة تعرف باسم "كيندر سوربرايز"، وذلك على خلفية إصابة 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بمرض "السالمونيلا"
، في واقعة، أكدت كثير من التقارير، أنها قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الشوكولاتة.