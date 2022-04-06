https://arabic.sputniknews.com/20220406/العراق-فتح-استيراد-جميع-المواد-الغذائية-لمدة-3-أشهر-1060889192.html
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:46+0000
2022-04-06T08:46+0000
2022-04-06T08:46+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل الأمن الغذائي".وأوضح أن أحد هذه القرارات هو فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.وأكد أنه سيتم دفع مستحقات الفلاحين قبل شهر يونيو/ حزيران المقبل.وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها استطاعت من خلال الشركات الشريكة التعاقد لشراء كميات كبيرة من الرز والزيت والسكر.ولفتت إلى أنها طرحت شراء 5 ملايين طن من القمح عبر قانون الأمن الغذائي"، مبينة أن "3 ملايين طن منها تشكل الحاجة الفعلية ومليوني طن للتخزين الاستراتيجي لمدة 6 أشهر". وأوضحت أن "ذلك يهدف إلى إعداد خزين جيد لمواجهة الظروف الطارئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الزراعة-العراقي-مخزون-القمح-لدينا-لا-يكفي-إلا-لثلاثة-أشهر-1060294434.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.
وحسب وكالة الأنباء العراقية
، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل الأمن الغذائي".
وأوضح أن أحد هذه القرارات هو فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد أنه سيتم دفع مستحقات الفلاحين قبل شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها استطاعت من خلال الشركات الشريكة التعاقد لشراء كميات كبيرة من الرز والزيت والسكر.
ولفتت إلى أنها طرحت شراء 5 ملايين طن من القمح
عبر قانون الأمن الغذائي"، مبينة أن "3 ملايين طن منها تشكل الحاجة الفعلية ومليوني طن للتخزين الاستراتيجي لمدة 6 أشهر".
وأوضحت أن "ذلك يهدف إلى إعداد خزين جيد لمواجهة الظروف الطارئة".