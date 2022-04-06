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العراق يتهم "جماعات خارجة عن القانون" بقصف أربيل
العراق يتهم "جماعات خارجة عن القانون" بقصف أربيل
اتهمت السلطات العراقية "جماعات خارجة عن القانون"، بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل اليوم الأربعاء. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T20:48+0000
2022-04-06T20:48+0000
أخبار العراق اليوم
أربيل
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن جماعات خارجة عن القانون "تحاول تعكير صفو هذه الأيام المباركة".وقال البيان إن "عناصر إرهابية، أقدمت مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا".وأشار البيان إلى أن الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.وأضاف البيان أن الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/العراق-سقوط-3-صواريخ-على-أطراف-أربيل-1060917035.html
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أخبار العراق اليوم, أربيل

العراق يتهم "جماعات خارجة عن القانون" بقصف أربيل

20:48 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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اتهمت السلطات العراقية "جماعات خارجة عن القانون"، بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن جماعات خارجة عن القانون "تحاول تعكير صفو هذه الأيام المباركة".
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
19:13 GMT
وقال البيان إن "عناصر إرهابية، أقدمت مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا".
وأشار البيان إلى أن الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وأضاف البيان أن الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
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