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ايران تكشف عن 9 إنجازات نووية جديدة السبت المقبل

ايران تكشف عن 9 إنجازات نووية جديدة السبت المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده ستكشف عن 9 إنجازات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت 9 أبريل/ نيسان... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة أنباء فارس، أكد إسلامي أن التكنولوجيا النووية الإيرانية أهدافها سلمية ولا تسعى إلى أي هدف آخر.وأضاف أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن في اليوم الوطني للتقنية النووية 9 أبريل عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة الذرية، والتي توضح سياسات واستراتيجيات المنظمة حتى عام 2041. وأوضح أنه سيتم الكشف عن 9 إنجازات نووية جديدة في ذلك اليوم.وتابع: "3 منها في مجال الأدوية الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري. و2 في مجال البلازما واستخدامها في علاج السرطان".وذلك بالإضافة إلى 4 إنجازات جديدة أخرى في مجال الليزر، ومجال أنظمة التحكم والتصوير وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية.كما أكد إسلامي أن ذلك سيكون نهضة نووية في إيران بالمعنى الحقيقي للكلمة.

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