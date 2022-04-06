https://arabic.sputniknews.com/20220406/بيسكوف-ينفي-التقارير-التي-تفيد-بأن-السلطات-الروسية-تريد-قتل-زيلينسكي-1060889061.html
بيسكوف: انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف هي بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات
بيسكوف: انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف هي بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التقارير التي تفيد بأن السلطات الروسية تريد قتل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:37+0000
2022-04-06T08:37+0000
2022-04-06T09:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال في هذا الصدد "لا، هذا ليس صحيحا".وأضاف بيسكوف أن روسيا مهتمة بموافقة فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، ومن خلال المفاوضات تريد موسكو إنهاء العملية العسكرية.وقال بيسكوف "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة منطقة كييف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف هي بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات
08:37 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التقارير التي تفيد بأن السلطات الروسية تريد قتل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال في هذا الصدد "لا، هذا ليس صحيحا".
وأضاف بيسكوف أن روسيا مهتمة بموافقة فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة
في المفاوضات الروسية الأوكرانية، ومن خلال المفاوضات تريد موسكو إنهاء العملية العسكرية.
ووصف بيسكوف انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف ببادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات جادة.
وقال بيسكوف "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة منطقة كييف".