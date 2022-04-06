https://arabic.sputniknews.com/20220406/سفيرة-روسيا-في-إندونيسيا-لا-مؤشرات-على-خضوع-بانكوك-للضغوط-الغربية-بخصوص-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-1060902051.html

سفيرة روسيا في إندونيسيا: لا مؤشرات على خضوع بانكوك للضغوط الغربية بخصوص مشاركة بوتين في قمة العشرين

سفيرة روسيا في إندونيسيا: لا مؤشرات على خضوع بانكوك للضغوط الغربية بخصوص مشاركة بوتين في قمة العشرين

أكدت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي مؤشرات على أن إندونيسيا قد تستسلم للضغوط الغربية بخصوص مشاركة الرئيس الروسي،... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:50+0000

2022-04-06T12:50+0000

2022-04-06T12:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050590917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fd6ee4ebd9cda47a447018a477f8d2.jpg

بانكوك- سبوتنيك. وقالت السفيرة لوكالة سبوتنيك: "إندونيسيا تتعرض الآن لضغوط لسحب دعوة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، مؤكدة "حالياً لا نرى أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية".ونشرت وكالة بلومبرغ، في وقت سابق، أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم السماح لبوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، على الدعوات بشأن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، بأن الصيغة مهمة وبلاده على استعداد للمشاركة بها، وإذا استبعدت فلن يكون هناك شيء مميت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وتتألف مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا