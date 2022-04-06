https://arabic.sputniknews.com/20220406/مواصفات-غلاكسي-المرتقب-تنافس-سوق-التكنولوجيا-1060897964.html
مواصفات "غلاكسي" المرتقب تنافس سوق التكنولوجيا
مواصفات "غلاكسي" المرتقب تنافس سوق التكنولوجيا
تخطط سامسونج لاستخدام كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميغا بكسل 3x على ZFold 4 – نفس المستشعر المستخدم في سلسلة "غلاكسي إس 22" – وفقًا للمعلومات التي نشرتها تقارير... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:37+0000
2022-04-06T11:37+0000
2022-04-06T11:37+0000
مجتمع
منوعات
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سيختلف الجيل الجديد من الهواتف الذكية المرنة "فولد Z" بشكل كبير عن سابقاتها، حيث ستتغير آلية المفصلة ، مما يسمح بتحقيق مفهوم الشاشة المرنة. بينما كانت الأجيال السابقة من "غلاكسي فولد" تحتوي على مفصلين في أعلى وأسفل الشاشة ، فإن "سامسونغ" ستستبدلها بمفصلة واحدة موجودة في منتصف الشاشة. سيؤدي هذا التغيير إلى جعل الجهاز أخف وزنا وأنحف.ولكن في حين أن هذه الهواتف الرئيسية لديها بالتأكيد بعض العوامل “المدهشة” بتصميماتها الفريدة القابلة للطي، إلا أنها لا ترقى دائمًا إلى نظيراتها في "غلاكسي إس" في جميع الجوانب – وهذا يشمل قسم التصوير.الآن هناك إشاعة جديدة تبحث في ترقية محتملة يمكن أن تأتي إلى حزمة كاميرا "غلاكسي Z فولد 4".من المتوقع أن يتم الكشف عن "سامسونغ غلاكسي Z فولد 4" في نهاية هذا الصيف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
مواصفات "غلاكسي" المرتقب تنافس سوق التكنولوجيا
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تخطط سامسونج لاستخدام كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميغا بكسل 3x على ZFold 4 – نفس المستشعر المستخدم في سلسلة "غلاكسي إس 22" – وفقًا للمعلومات التي نشرتها تقارير تقنية اليوم.
سيختلف الجيل الجديد من الهواتف الذكية المرنة "فولد Z" بشكل كبير عن سابقاتها، حيث ستتغير آلية المفصلة ، مما يسمح بتحقيق مفهوم الشاشة المرنة. بينما كانت الأجيال السابقة من "غلاكسي فولد" تحتوي على مفصلين في أعلى وأسفل الشاشة ، فإن "سامسونغ" ستستبدلها بمفصلة واحدة موجودة في منتصف الشاشة. سيؤدي هذا التغيير إلى جعل الجهاز أخف وزنا وأنحف.
ولكن في حين أن هذه الهواتف الرئيسية لديها بالتأكيد بعض العوامل “المدهشة” بتصميماتها الفريدة القابلة للطي، إلا أنها لا ترقى دائمًا إلى نظيراتها في "غلاكسي إس" في جميع الجوانب – وهذا يشمل قسم التصوير.
الآن هناك إشاعة جديدة تبحث في ترقية محتملة يمكن أن تأتي إلى حزمة كاميرا "غلاكسي Z فولد 4".
من المتوقع أن يتم الكشف عن "سامسونغ غلاكسي Z فولد 4" في نهاية هذا الصيف.