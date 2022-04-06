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https://arabic.sputniknews.com/20220406/نكتة-لبايدن-وأوباما-دفعت-الأمريكيين-إلى-التفكير-في-الرئيس-الظل-1060901534.html
نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"
نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"
تفاعل قراء البوابة الأمريكية "برايتبارت" بشكل كبير مع المزحة، التي أعدها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الدولة السابق باراك أوباما. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:40+0000
2022-04-06T12:40+0000
العالم
جو بايدن
لقاء
باراك أوباما
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وفي بداية حديثه، خاطب الزعيم الأمريكي السابق، باراك أوباما، المالك الحالي للبيت الأبيض بكلمات "نائب الرئيس بايدن ..." ، مما أثار رد فعل حماسي من الحاضرين في القاعة.بعد خطاب أوباما، قرر بايدن أن يمزح هو كذلك، قائلا "اسمي جو بايدن، وأنا نائب رئيس باراك أوباما".وجد العديد من مستخدمي الإنترنت هذا السلوك غريبًا ، حتى أن البعض أعرب عن رأي مفاده أن كل هذه الكلمات لا يمكن أن تكون مزحة.كتب بود سبنسر: "أوباما نادى بايدن بنائب الرئيس. نكتة مضحكة لأنها صحيحة"."الحقيقة المطلقة. في كل مرة يبدأ فيها أحد أتباعه بعبارة" دعني أكون واضحا، هذا هو حديث أوباما"، أشار فرانسيس كاستيجليون.قال ديفيد لي "لا أستطيع أن أصدق أن بايدن هو رئيسنا. صحيح ، لم أستطع تصديق ذلك حتى في عهد أوباما"."باراك أوباما لا يزال يفي بوعده بإحداث ثورة في أمريكا. هذه المرة فقط من خلال يد جو"، لخص القراء.وفي وقت سابق، أخطأ بايدن، خلال حفل إطلاق غواصة نووية، بنسب منصب نائب الرئيس السابق إلى ميشيل زوجة باراك أوباما. في الواقع، شغل هو نفسه هذا المنصب في عام 2011. في وقت لاحق، تم نشر نص الخطاب، مع شطب إخلاء المسؤولية وتصحيحه، على موقع البيت الأبيض على الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بايدن-يثير-موجة-ضحك-بعدما-خلط-بينه-وبين-زوج-نائبته-فيديو-1059956057.html
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العالم, جو بايدن, لقاء, باراك أوباما

نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"

12:40 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع حفيدته، ناعومي، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع حفيدته، ناعومي، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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تفاعل قراء البوابة الأمريكية "برايتبارت" بشكل كبير مع المزحة، التي أعدها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الدولة السابق باراك أوباما.
وفي بداية حديثه، خاطب الزعيم الأمريكي السابق، باراك أوباما، المالك الحالي للبيت الأبيض بكلمات "نائب الرئيس بايدن ..." ، مما أثار رد فعل حماسي من الحاضرين في القاعة.
بعد خطاب أوباما، قرر بايدن أن يمزح هو كذلك، قائلا "اسمي جو بايدن، وأنا نائب رئيس باراك أوباما".
وجد العديد من مستخدمي الإنترنت هذا السلوك غريبًا ، حتى أن البعض أعرب عن رأي مفاده أن كل هذه الكلمات لا يمكن أن تكون مزحة.
وقال أحد المعلقين يدعى حاييمش "لا أحد يحترم بايدن ولا حتى شعبه".
كتب بود سبنسر: "أوباما نادى بايدن بنائب الرئيس. نكتة مضحكة لأنها صحيحة".
"الحقيقة المطلقة. في كل مرة يبدأ فيها أحد أتباعه بعبارة" دعني أكون واضحا، هذا هو حديث أوباما"، أشار فرانسيس كاستيجليون.
قال ديفيد لي "لا أستطيع أن أصدق أن بايدن هو رئيسنا. صحيح ، لم أستطع تصديق ذلك حتى في عهد أوباما".
"كان على رئيس الظل أوباما أن يخرج من وراء الكواليس - الإدارة الحالية لا تتكيف. إذا نظرت عن كثب إلى وجه أوباما، سترى أنه غاضب من الجحيم - فهو لا يحتاج إلى دعاية إضافية"، قال معلق آخر.
"باراك أوباما لا يزال يفي بوعده بإحداث ثورة في أمريكا. هذه المرة فقط من خلال يد جو"، لخص القراء.
يحي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، بعد أن ألقى خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس في غرفة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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وفي وقت سابق، أخطأ بايدن، خلال حفل إطلاق غواصة نووية، بنسب منصب نائب الرئيس السابق إلى ميشيل زوجة باراك أوباما. في الواقع، شغل هو نفسه هذا المنصب في عام 2011. في وقت لاحق، تم نشر نص الخطاب، مع شطب إخلاء المسؤولية وتصحيحه، على موقع البيت الأبيض على الإنترنت.
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