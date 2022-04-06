https://arabic.sputniknews.com/20220406/نكتة-لبايدن-وأوباما-دفعت-الأمريكيين-إلى-التفكير-في-الرئيس-الظل-1060901534.html

نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"

نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"

تفاعل قراء البوابة الأمريكية "برايتبارت" بشكل كبير مع المزحة، التي أعدها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الدولة السابق باراك أوباما. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:40+0000

2022-04-06T12:40+0000

2022-04-06T12:40+0000

العالم

جو بايدن

لقاء

باراك أوباما

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050059570_0:39:1000:602_1920x0_80_0_0_f1e86c68b7db266aad48a77607d9f4fc.jpg

وفي بداية حديثه، خاطب الزعيم الأمريكي السابق، باراك أوباما، المالك الحالي للبيت الأبيض بكلمات "نائب الرئيس بايدن ..." ، مما أثار رد فعل حماسي من الحاضرين في القاعة.بعد خطاب أوباما، قرر بايدن أن يمزح هو كذلك، قائلا "اسمي جو بايدن، وأنا نائب رئيس باراك أوباما".وجد العديد من مستخدمي الإنترنت هذا السلوك غريبًا ، حتى أن البعض أعرب عن رأي مفاده أن كل هذه الكلمات لا يمكن أن تكون مزحة.كتب بود سبنسر: "أوباما نادى بايدن بنائب الرئيس. نكتة مضحكة لأنها صحيحة"."الحقيقة المطلقة. في كل مرة يبدأ فيها أحد أتباعه بعبارة" دعني أكون واضحا، هذا هو حديث أوباما"، أشار فرانسيس كاستيجليون.قال ديفيد لي "لا أستطيع أن أصدق أن بايدن هو رئيسنا. صحيح ، لم أستطع تصديق ذلك حتى في عهد أوباما"."باراك أوباما لا يزال يفي بوعده بإحداث ثورة في أمريكا. هذه المرة فقط من خلال يد جو"، لخص القراء.وفي وقت سابق، أخطأ بايدن، خلال حفل إطلاق غواصة نووية، بنسب منصب نائب الرئيس السابق إلى ميشيل زوجة باراك أوباما. في الواقع، شغل هو نفسه هذا المنصب في عام 2011. في وقت لاحق، تم نشر نص الخطاب، مع شطب إخلاء المسؤولية وتصحيحه، على موقع البيت الأبيض على الإنترنت.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بايدن-يثير-موجة-ضحك-بعدما-خلط-بينه-وبين-زوج-نائبته-فيديو-1059956057.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, جو بايدن, لقاء, باراك أوباما