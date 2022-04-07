https://arabic.sputniknews.com/20220407/أول-تعليق-من-جماعة-أنصار-الله-على-إنشاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1060933644.html
أول تعليق من جماعة "أنصار الله" على إنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أول تعليق من جماعة "أنصار الله" على إنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
علقت جماعة "أنصار الله" في اليمن على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
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أنصار الله
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وقال عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" محمد البخيتي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن "خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي فاجأت الجميع"، مشيرا إلى أنه "تم اختيار رشاد العليمي كرئيس للمجلس الجديد لأنه رجل أمريكا".وأضاف البخيتي أن "رشاد العليمي هو الوحيد الذي لم يبد حرجا في تمرير مادة تشرعن التواجد الأمريكي في اليمن"، متابعا: "ما من أي دور يمني في هذه الخطوة وأننا كنا على وشك اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل العدوان بيوم واحد فلماذا اليوم يتخذونها باختيار أمريكي سعودي".واعتبر "خطوة إنشاء مجلس رئاسي تسقط الشرعية الزائفة للعدوان على اليمن"، مؤكدا أن "صمود الشعب اليمني هو الذي جعلهم حتماً يتخذون مثل هذه الخطوة غير الشرعية وغير المبررة والتي لا تصب في صالحهم".وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/أبو-الغيط-يرحب-بإنشاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1060930152.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أول تعليق من جماعة "أنصار الله" على إنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
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علقت جماعة "أنصار الله" في اليمن على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" محمد البخيتي، في تصريحات مع قناة الميادين
، إن "خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي فاجأت الجميع"، مشيرا إلى أنه "تم اختيار رشاد العليمي كرئيس للمجلس الجديد لأنه رجل أمريكا".
وأضاف البخيتي أن "رشاد العليمي
هو الوحيد الذي لم يبد حرجا في تمرير مادة تشرعن التواجد الأمريكي في اليمن"، متابعا: "ما من أي دور يمني في هذه الخطوة وأننا كنا على وشك اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل العدوان بيوم واحد فلماذا اليوم يتخذونها باختيار أمريكي سعودي".
واعتبر "خطوة إنشاء مجلس رئاسي تسقط الشرعية الزائفة للعدوان على اليمن"، مؤكدا أن "صمود الشعب اليمني هو الذي جعلهم حتماً يتخذون مثل هذه الخطوة غير الشرعية وغير المبررة والتي لا تصب في صالحهم".
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته
إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".