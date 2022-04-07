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العراق... مطار أربيل يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
العراق... مطار أربيل يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت إدارة مطار أربيل العراقي، اليوم الخميس، تعليق جميع رحلات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:43+0000
2022-04-07T12:43+0000
العراق
أربيل
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن مدير مطار أربيل، أحمد هوشيار، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى المطار منذ الساعة الثانية ظهرا، وذلك نتيجة لسوء الأحوال الجوية.وأكد أحمد هوشيار مدير مطار أربيل أن استئناف حركة الطيران ستتم بعد تحسن الأحوال الجوية.وفي سياق متصل، أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة.وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.
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العراق, أربيل, العالم العربي

العراق... مطار أربيل يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

12:43 GMT 07.04.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIمطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أعلنت إدارة مطار أربيل العراقي، اليوم الخميس، تعليق جميع رحلات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن مدير مطار أربيل، أحمد هوشيار، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى المطار منذ الساعة الثانية ظهرا، وذلك نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
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وأكد أحمد هوشيار مدير مطار أربيل أن استئناف حركة الطيران ستتم بعد تحسن الأحوال الجوية.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.
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