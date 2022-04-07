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https://arabic.sputniknews.com/20220407/النزاع-بين-إيرباص-والخطوط-الجوية-القطرية-أمام-محكمة-بريطانية-1060929746.html
النزاع بين "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية أمام محكمة بريطانية
النزاع بين "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية أمام محكمة بريطانية
تنظر محكمة بريطانية، اليوم الخميس، في نزاع بخصوص طائرات بمليارات الدولارات بين شركة صناعات الطائرات إيرباص والخطوط الجوية القطرية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:38+0000
2022-04-07T09:38+0000
العالم
الخطوط الجوية
قطر
إيرباص
صراع
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ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن شركة الطيران القطرية ستطلب من قاض بريطاني تمديد أمر يمنع إيرباص من إلغاء عقد لشراء 50 طائرة من طراز "إيه321 نيو"، انتظارا للانتهاء من جلسات الاستماع.وستكون جلسة اليوم الخميس، المقرر أن تبدأ في الساعة 0930 بتوقيت غرينتش، أول مواجهة مباشرة بعد عقد الجلسات الإجرائية عبر الإنترنت بسبب قيود كوفيد-19.واتخذت إيرباص خطوة نادرة بوقف الطلبية في يناير/ كانون الثاني، ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" الأكبر حجما، مشيرة إلى انهيار العلاقات.وأوقفت قطر تشغيل 23 طائرة من طراز "إيه 350"، معربة عن مخاوفها من تأثر السلامة بسبب فجوات في طبقة الحماية من الصواعق، التي تركت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء.وتقول إنها لن تتسلم المزيد من الطائرات حتى يتم توضيح السبب رسميا، وتقاضي شركة إيرباص من أجل تعويضات آخذة في الزيادة وتتجاوز الآن مليار دولار.واعترفت إيرباص أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بوجود مشاكل في الجودة بخصوص الطائرات، لكنها تصر على أن الضرر يقع ضمن حدود السلامة المسموح بها، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية الأوروبية تعتبرها صالحة للطيران وأن شركات الطيران الأخرى تواصل تشغيلها.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-إيرباص-يأمل-في-التوصل-لحل-ودي-بشأن-الأزمة-مع-الخطوط-القطرية-1058741397.html
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العالم, الخطوط الجوية, قطر, إيرباص, صراع

النزاع بين "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية أمام محكمة بريطانية

09:38 GMT 07.04.2022
© REUTERS / Alberto Lingriaطائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو في روما
طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Alberto Lingria
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تنظر محكمة بريطانية، اليوم الخميس، في نزاع بخصوص طائرات بمليارات الدولارات بين شركة صناعات الطائرات إيرباص والخطوط الجوية القطرية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن شركة الطيران القطرية ستطلب من قاض بريطاني تمديد أمر يمنع إيرباص من إلغاء عقد لشراء 50 طائرة من طراز "إيه321 نيو"، انتظارا للانتهاء من جلسات الاستماع.
وستكون جلسة اليوم الخميس، المقرر أن تبدأ في الساعة 0930 بتوقيت غرينتش، أول مواجهة مباشرة بعد عقد الجلسات الإجرائية عبر الإنترنت بسبب قيود كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة من عملاء إيرباص لـ"رويترز": "هذا ليس مفيدا للصناعة. ينبغي لهما إخراجها من قاعة المحكمة والتوصل إلى اتفاق".

واتخذت إيرباص خطوة نادرة بوقف الطلبية في يناير/ كانون الثاني، ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" الأكبر حجما، مشيرة إلى انهيار العلاقات.
وأوقفت قطر تشغيل 23 طائرة من طراز "إيه 350"، معربة عن مخاوفها من تأثر السلامة بسبب فجوات في طبقة الحماية من الصواعق، التي تركت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء.
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وتقول إنها لن تتسلم المزيد من الطائرات حتى يتم توضيح السبب رسميا، وتقاضي شركة إيرباص من أجل تعويضات آخذة في الزيادة وتتجاوز الآن مليار دولار.

واعترفت إيرباص أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بوجود مشاكل في الجودة بخصوص الطائرات، لكنها تصر على أن الضرر يقع ضمن حدود السلامة المسموح بها، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية الأوروبية تعتبرها صالحة للطيران وأن شركات الطيران الأخرى تواصل تشغيلها.
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