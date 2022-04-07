https://arabic.sputniknews.com/20220407/ترامب-يكشف-أنه-رغب-في-السير-مع-أنصاره-إلى-مبنى-الكابيتول-يوم-6-يناير-لولا-الخدمة-السرية-1060957967.html

ترامب يكشف أنه رغب في السير مع أنصاره إلى مبنى الكابيتول يوم 6 يناير لولا "الخدمة السرية"

ترامب يكشف أنه رغب في السير مع أنصاره إلى مبنى الكابيتول يوم 6 يناير لولا "الخدمة السرية"

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه كان يرغب في السير مع مؤيديه إلى مبنى ‏الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021.‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T20:48+0000

2022-04-07T20:48+0000

2022-04-07T20:48+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه حاول الانضمام إلى مؤيديه أثناء سيرهم إلى مبنى الكابيتول، لكن حرسه الأمني ​​لم يسمح له بذلك.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد ألقى خطابا تحفيزيا لمؤيديه بالقرب من البيت الأبيض يوم 6 يناير، قبل توجههم إلى مبنى الكابيتول.وقال لهم في نهاية خطابه: "سوف نسير في شارع بنسلفانيا، أحب شارع بنسلفانيا، وسنذهب إلى مبنى الكابيتول، وسنحاول ونعطي، سنحاول منحهم نوع الفخر والجرأة الذي يحتاجون إليه لاستعادة بلدنا".كما زعم ترامب في الخطاب بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 قد تم تزويرها ضده، بسبب تزوير عدد الناخبين على نطاق واسع.وبعد إلقاء خطابه، توجه أنصار ترامب نحو مبنى الكابيتول في محاولة منهم لمنع التصديق على نتائج فوز جو بايدن بالرئاسة، واقتحموه في أعمال شغب عنيفة أسفرت عن سقوط عدة قتلى وعشرات الجرحى.وندد ترامب في بعض الأحيان بالعنف الذي وقع يوم 6 يناير، لكنه نفى أي مسؤولية عنه، وسخر مرارا من لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في أعمال الشغب.وتحقق لجنة الكونغرس حاليا في مجموعات من وثائق البيت الأبيض التي سلمها ترامب، بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبه بحجبها.كما استجابت ابنته إيفانكا ترامب، وزوجها، جاريد كوشنر، لطلب لجنة التحقيق بالمثول أمامها طواعية للإدلاء بشهادتهم بشأن ما حدث داخل البيت الأبيض يوم 6 يناير.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/ترامب-يمدح-بوتين-مرة-أخرى-ويصفه-بالماهر--1060955158.html

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