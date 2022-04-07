https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقارير-ميتا-تعمل-على-طرح-عملات-رقمية-باسم-مارك-زوكربرغ-1060945155.html

تقارير: "ميتا" تعمل على طرح عملات رقمية باسم مارك زوكربرغ

تقارير: "ميتا" تعمل على طرح عملات رقمية باسم مارك زوكربرغ

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن شركة "ميتا" الأمريكية (فيسبوك سابقا) تعمل على طرح عملة افتراضية جديدة ‏لتطبيقاتها، وذلك بعد جهود فاشلة منها لإطلاق عملة مشفرة.‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:25+0000

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تعمل "ميتا" على عملات ورموز افتراضية كجزء من جهودها الأوسع "ميتافيرس" لإنشاء عالم افتراضي واسع الانتشار، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وأضافت الصحيفة أن الموظفين في "ميتا" أطلقوا على العملة الخاصة بـ"ميتافيرس"، والتي لا تزال في مراحل التخطيط الأولى، اسم "Zuck Bucks"، على اسم مؤسس الشركة، مارك زوكربرغ.وتابعت نقلا عن أشخاص مطلعين أنه من غير المرجح أن تكون العملات الرقمية الجديدة "عملة مشفرة"، ولكن تفضّل "ميتا" أن تكون في شكل رموز داخل التطبيق تتحكم فيها الشركة.وأكدت المصادر لـ"فاينانشال تايمز" أن العملات الرقمية هي جزء من استراتيجية "ميتا" من أجل جذب مستخدميها، وخلق مصادر جديدة لإيراداتها، وذلك بعد تلاشي شعبية منصتيها "فيسبوك" و"إنستغرام".ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الشؤون المالية في "ميتا"، ستيفان كاسريل، في مذكرة له: "إننا نجري تغييرات على استراتيجية منتجاتنا وخريطة الطريق، حتى نتمكن من إعطاء الأولوية للبناء من أجل "ميتافيرس"، وعلى الشكل الذي ستبدو عليه المدفوعات والخدمات المالية في هذا العالم الرقمي".وتتطلع "ميتا" كذلك إلى إنشاء رموز "اجتماعية"، من شأنها أن تكافئ المستخدمين على مساهماتهم في مجموعات "فيسبوك"، بينما تتطلع أيضا إلى إنشاء "عملات معدنية للمبدعين" للمؤثرين على "إنستغرام"، وفقا لمذكرة الشركة التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز".كما ذكرت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها أن "ميتا" تنوي إطلاق برنامج تجريبي لنشر وإنشاء ومشاركة "NFT" (رموز غير قابلة للاستبدال) على موقع "فيسبوك" مع حلول منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.يشار إلى أن مشروع شركة "ميتا" للعملات المشفرة العالمي الطموح، "ديم"، تعرض لفشل في إطلاقه في وقت سابق من العام الحالي، بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي ونقص حماية خصوصية المستخدم.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/فيسبوك-يعترف-بتعرضه-لـموجة-من-المعلومات-المضللة-والمحتوى-الضار-خلال-الأشهر-الأخيرة-1060762655.html

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