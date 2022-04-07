https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقرير-للبنتاغون-أمريكيات-تعرضن-لحالات-حمل-غير-طوعية-بعد-مواجهة-مع-أجسام-مجهولة-1060948883.html

تقرير للبنتاغون: أمريكيات تعرضن لحالات حمل غير طوعية بعد مواجهة مع "أجسام مجهولة"

تقرير للبنتاغون: أمريكيات تعرضن لحالات حمل غير طوعية بعد مواجهة مع "أجسام مجهولة"

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية للتو تقريرا من 1500 صفحة صادر عن البرنامج المتقدم للتعرف على التهديدات الجوية، والذي يتناول مسألة "الأجسام الطائرة المجهولة" التي... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T15:36+0000

2022-04-07T15:36+0000

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ونقل التقرير عن شهود قولهم إنهم تعرضوا لآثار فيزيولوجية مفاجئة بعد "مواجهتهم" مع أجسام طائرة غير محددة تتراوح بين "توقف الوقت" إلى "الإشعاعات الحارقة" مرورا بـ"حالات حمل غير طوعي".وحصلت صحيفة "ذا صن" البريطانية على نسخة من التقرير بعد أن أرسلت طلبا إلى الوزارة استنادا إلى قانون حرية المعلومات الذي يرجع تاريخه إلى عام 2017.وذكرت الصحيفة أن إحدى الوثائق لفتت على وجه الخصوص انتباه عشاق الأجسام الطائرة المجهولة، وكانت تتعلق بالإبلاغ عن آثار وعواقب غريبة جدا أخبر عنها من قالوا إنهم شاهدوا تلك الأجسام.ويصنف التقرير الأنواع المختلفة من آثار المواجهات مع الأجسام الطائرة تشمل أولئك الذين تعرضوا لعمليات اختطاف (129 حالة تم الإبلاغ عنها) أو تأثيرات كهرومغناطيسية على المركبات (77 حالة) أو إدراك توقف الوقت (75 حالة) أو تعرضوا لحروق (41 حالة) أو لصدمات الكهربائية (23 حالة).من جانبه قال لويس إليزوندو، المدير السابق لبرنامج البنتاغون للأطباق الطائرة، إنه تلقى بلاغا من طيار أخبره: "أنا في المستشفى ولدي أعراض تشير إلى تلف تسببت به موجات كهرومغناطيسية مما يعني إصابة داخلية في المخ".وأضاف إليزوندو أنه شاهد شخصا آخر أخبره أنه شعر بمرور خمس دقائق فقط من الوقت ولكن عندما نظر إلى ساعته كانت قد مرت 30 دقيقة.لم تتمكن الحكومة الأمريكية حتى الآن من تفسير الغالبية العظمى من الظواهر الجوية غير المعروفة ولهذا الغرض كثفت وزارة الدفاع جهودها وأعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 رغبتها في إنشاء مجموعة لتعريف الأجسام الطائرة وإدارتها.وسيكون دور هذه المجموعة "اكتشاف وتحديد وتعيين الأشياء ذات الأهمية في المجال الجوي للاستخدام الخاص، وتقييم وتقليص أي تهديدات مرتبطة بسلامة الطيران والأمن القومي"، حسبما ذكر موقع "مونت كارلو".

https://arabic.sputniknews.com/20211112/64-من-البريطانيين-يعتقدون-أن-الفضائيين-قد-هبطوا-على-الأرض-بالفعل-1050687568.html

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