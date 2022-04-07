https://arabic.sputniknews.com/20220407/جماعات-الهيكل-تدعو-إلى-اقتحام-جماعي-للأقصى-في-15-أبريل-1060935084.html
جماعات "الهيكل" تدعو إلى اقتحام جماعي للأقصى في 15 أبريل
جماعات "الهيكل" تدعو إلى اقتحام جماعي للأقصى في 15 أبريل
دعت جماعات "الهيكل" الاستيطانية إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام عيد "الفصح" اليهودية، مساء الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان الجاري. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:17+0000
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وأكدت وكالة شهاب، ظهر اليوم الخميس، أن دعوات الجماعات الاستيطانية ستعمل على تقديم "القرابين" داخل ساحات المسجد الأقصى، وتواصل الاقتحامات على مدار أسبوع، حتى 22 أبريل.واشتملت دعوات المستوطنين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل"، صورة لخروف صغير يرمز للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحه في المسجد الأقصى هذا العام.وتأتي تلك الدعوات الاستيطانية في ظل عملية التصعيد الإسرائيلية وحالات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وأداء وتلاوة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحاته، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق، وجولتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأسبوع الماضي.ودعت جماعات "الهيكل" إلى المشاركة في عيد "الفصح" داخل ساحات المسجد الأقصى، في وقت أكدت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، اليوم، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل أخيرا أسفرت عن مقتل 11 شخصا، قابلتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بعملية تصفية لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مواجهات-بين-فلسطينيين-والشرطة-الإسرائيلية-في-باب-العامود-داخل-القدس-الشرقية-فيديوهات-1060784696.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
جماعات "الهيكل" تدعو إلى اقتحام جماعي للأقصى في 15 أبريل
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دعت جماعات "الهيكل" الاستيطانية إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام عيد "الفصح" اليهودية، مساء الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان الجاري.
وأكدت وكالة شهاب
، ظهر اليوم الخميس، أن دعوات الجماعات الاستيطانية ستعمل على تقديم "القرابين" داخل ساحات المسجد الأقصى، وتواصل الاقتحامات على مدار أسبوع، حتى 22 أبريل.
واشتملت دعوات المستوطنين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل"، صورة لخروف صغير يرمز للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحه في المسجد الأقصى هذا العام.
وتأتي تلك الدعوات الاستيطانية في ظل عملية التصعيد الإسرائيلية
وحالات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وأداء وتلاوة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحاته، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق، وجولتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأسبوع الماضي.
ودعت جماعات "الهيكل" إلى المشاركة في عيد "الفصح" داخل ساحات المسجد الأقصى، في وقت أكدت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى
خلال الفترة الصباحية، اليوم، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل أخيرا أسفرت عن مقتل 11 شخصا، قابلتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بعملية تصفية لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية.