https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-جمهورية-القرم-ممثلو-الولايات-المتحدة-يديرون-أنشطة-النازيين-الجدد-1060940126.html
رئيس جمهورية القرم: ممثلو الولايات المتحدة يديرون أنشطة النازيين الجدد
رئيس جمهورية القرم: ممثلو الولايات المتحدة يديرون أنشطة النازيين الجدد
قال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن "أنشطة الجيش الأوكراني ينظمها ممثلو الولايات المتحدة". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:37+0000
2022-04-07T12:37+0000
2022-04-07T12:37+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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وأضاف أكسيونوف في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "إن هؤلاء نازيون جدد مدعومون بالكامل من الأنظمة الغربية، ولا يخفي الأمريكيون حقيقة أنهم يتولون تنظيمهم بشكل كامل اليوم، ويبنون الدفاعات، ويدربون الوحدات الأوكرانية، والوحدات النازية في المقام الأول، كل هذا بالفعل يتجاوز الحدود".وبحسبه، فإن "كل أهداف العملية الخاصة سوف تتحقق بغض النظر عما تفعله الدول الغربية".وأكد أكسيونوف أن "العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا".وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن "عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف".وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-سياسي-فرنسي-يكشف-مخططات-الغرب-لإبادة-الروس-بيولوجيا-1060933361.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية القرم: ممثلو الولايات المتحدة يديرون أنشطة النازيين الجدد
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قال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن "أنشطة الجيش الأوكراني ينظمها ممثلو الولايات المتحدة".
وأضاف أكسيونوف في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "إن هؤلاء نازيون جدد مدعومون بالكامل من الأنظمة الغربية، ولا يخفي الأمريكيون حقيقة أنهم يتولون تنظيمهم بشكل كامل اليوم، ويبنون الدفاعات، ويدربون الوحدات الأوكرانية، والوحدات النازية في المقام الأول، كل هذا بالفعل يتجاوز الحدود".
وبحسبه، فإن "كل أهداف العملية الخاصة سوف تتحقق بغض النظر عما تفعله الدول الغربية".
وأكد أكسيونوف أن "العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا".
وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن "عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف".
وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن"
الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.
وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".