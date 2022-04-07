https://arabic.sputniknews.com/20220407/ستولتنبرغ-عن-قتل-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-يجب-التحقيق-في-أي-جريمة-حرب-1060947370.html

ستولتنبرغ عن قتل الأسرى الروس في أوكرانيا: يجب التحقيق في أي جريمة حرب

ستولتنبرغ عن قتل الأسرى الروس في أوكرانيا: يجب التحقيق في أي جريمة حرب

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه "يجب التحقيق في أي جريمة حرب". 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T15:02+0000

2022-04-07T15:02+0000

2022-04-07T15:02+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

تعذيب

الاسرى

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قال ستولتنبرغ خلال كلمة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو، اليوم الخميس، "يجب النظر في أي تقرير عن انتهاك محتمل للقانون الدولي، وأي جرائم حرب غير مقبولة، لكن ليس لدي معلومات عن هذا الفيديو بالذات وهذا الحادث بالذات".كما شدد ستولتنبرغ على أن الناتو "يدعم إجراء تحقيق دولي" في جميع الأحداث في أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها مستعدة لتأكيد صحة تسجيل الفيديو عن مجزرة القوات المسلحة الأوكرانية بحق أسرى وجرحى عسكريين روس. ونشرت الصحيفة اللقطات الوحشية بالتفصيل وتوقعت أن القوات المسلحة الروسية تعرضت لكمين في 30 مارس/ آذار، أثناء انسحابها من ضواحي كييف.وكانت وكالة "سبوتنيك" قد نقلت عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله: "يجب إجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان".وناشدت روسيا الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلطات ألمانيا وتركيا وفرنسا، مطالبة سلطات كييف بضمان وصول اللجنة الدولية إلى أسرى الحرب الروس، وكذلك الشروع في عقد اجتماع للأمم المتحدة ومجلس الأمن في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأن قضية أسرى الحرب.صرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم التعذيب والبلطجة ضد الأسرى الروس بروح "معاقبي زمن الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أنه، وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، فإن كييف تعامل أسرى الحرب الروس معاملة غير إنسانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-أمريكي-يؤكد-صحة-الفيديو-الذي-يصور-مذبحة-قام-بها-الجيش-الأوكراني-ضد-جنود-روس-1060918228.html

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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, تعذيب, الاسرى