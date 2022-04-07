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سوريا تعلق لأول مرة على أنباء تبادل رسائل مع تركيا وتقارب بين الأسد وأردوغان
سوريا تعلق لأول مرة على أنباء تبادل رسائل مع تركيا وتقارب بين الأسد وأردوغان
ردت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، على الأنباء التي نقلتها صحيفة "حرييت" التركية بشأن قرب تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:50+0000
2022-04-07T11:50+0000
2022-04-07T11:51+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت صحيفة الوطن السورية، عن مصادر في وزارة الخارجية السورية، قولها إن "ما ذكرته صحيفة حرييت التركية عن نقل رسائل من أنقرة إلى دمشق حول تحسين العلاقات عار عن الصحة وهو لا يتعدى كونه بروباغندا إعلامية مفضوحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، يُراد منها تلميع صورة النظام التركي".وأضافت أن "سوريا لا تفكر بأي حوار مع أنقرة ما لم تسحب القوات التركية جنودها من كامل الأراضي السورية ووقف دعم الإرهابيين والكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين".وكانت صحيفة "حرييت" التركية نشرت مؤخرا خبرا نسبت فيه معلومات لمصادر تركية لم تسمها، بأن سلطات أنقرة تجري حاليا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، ما من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إن "سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخرا، والدور الذي تلعبه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخاصة تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعل التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجعفري-الإجراءات-القسرية-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-وسوريا-غير-شرعية-بموجب-ميثاق-الأمم-المتحدة-1059278724.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
سوريا تعلق لأول مرة على أنباء تبادل رسائل مع تركيا وتقارب بين الأسد وأردوغان
11:50 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، على الأنباء التي نقلتها صحيفة "حرييت" التركية بشأن قرب تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
ونقلت صحيفة الوطن السورية
، عن مصادر في وزارة الخارجية السورية، قولها إن "ما ذكرته صحيفة حرييت التركية عن نقل رسائل من أنقرة إلى دمشق حول تحسين العلاقات عار عن الصحة وهو لا يتعدى كونه بروباغندا إعلامية مفضوحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، يُراد منها تلميع صورة النظام التركي".
وأضافت أن "سوريا لا تفكر بأي حوار مع أنقرة ما لم تسحب القوات التركية جنودها من كامل الأراضي السورية ووقف دعم الإرهابيين والكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين".
وقالت وزارة الخارجية السورية، إن "موقف سوريا ثابت، لم ولن يتغير تجاه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وكانت صحيفة "حرييت" التركية نشرت مؤخرا خبرا نسبت فيه معلومات لمصادر تركية لم تسمها، بأن سلطات أنقرة تجري حاليا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، ما من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إن "سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخرا، والدور الذي تلعبه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخاصة تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعل التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية".