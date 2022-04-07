https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-طاقة-فرنسية-التخلي-عن-الغاز-الروسي-سيضر-باقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-1060939229.html
شركة طاقة فرنسية: التخلي عن الغاز الروسي سيضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي
شركة طاقة فرنسية: التخلي عن الغاز الروسي سيضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي
حذر رئيس شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة، جان بيير كلامادير، من أن التخلي عن الغاز الروسي سيكون له "تأثير واسع النطاق" على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:17+0000
2022-04-07T12:17+0000
2022-04-07T12:17+0000
اقتصاد
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وحذر كلامدير على قناة "بي إف إم" التلفزيونية، قائلا: "إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، فقد نجد بديلا لنصف الواردات على المدى القصير، لكن الباقي سيتعين تعويضه عن طريق خفض الاستهلاك، خاصة في القطاعات الصناعية".هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة طاقة فرنسية: التخلي عن الغاز الروسي سيضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي
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حذر رئيس شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة، جان بيير كلامادير، من أن التخلي عن الغاز الروسي سيكون له "تأثير واسع النطاق" على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الصناعة الأوروبية.
وحذر كلامدير على قناة "بي إف إم" التلفزيونية، قائلا: "إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، فقد نجد بديلا لنصف الواردات على المدى القصير، لكن الباقي سيتعين تعويضه عن طريق خفض الاستهلاك، خاصة في القطاعات الصناعية".
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي،
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.