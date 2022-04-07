https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html

شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل

شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل

عادت شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" لبيع تذاكر الرحلات المباشرة من موسكو إلى القاهرة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T07:46+0000

2022-04-07T07:46+0000

2022-04-07T07:46+0000

الرحلات الجوية

مصر

استئناف

روسيا

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ووفقا للموقع الإلكتروني لجمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، فإنه تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى روسيا ابتداءً من 9 أبريل/نيسان الجاري. تم تحديد موعد المغادرة من مطار دوموديدوفو إلى العاصمة المصرية يوميا الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي والعودة إلى موسكو من القاهرة على الرحلات اليومية المغادرة من مصر في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.وأوضح متخصصون في الشركة أن تعليق رحلات مصر للطيران إلى روسيا يرجع إلى مشاكل تأمين على الطائرات. ولاستئناف الرحلات، عملت وزارة المال المصرية كضامن لتأمين طائرات الناقل الجوي عند سفرها إلى روسيا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "طيران بيغاسوس" التركية، استئناف الرحلات إلى روسيا. وبالتالي، من المقرر استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى إسطنبول وأنطاليا ومن سانت بطرسبورغ إلى إسطنبول في الفترة من 11 إلى 12 أبريل. ستنطلق الرحلات الجوية من موسكو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، من سانت بطرسبورغ - أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تستأنف-رحلاتها-الجوية-مع-عشرات-الدول-بينها-عربية-1060831990.html

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الرحلات الجوية, مصر, استئناف, روسيا