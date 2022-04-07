https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html
شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل
شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل
عادت شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" لبيع تذاكر الرحلات المباشرة من موسكو إلى القاهرة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:46+0000
2022-04-07T07:46+0000
2022-04-07T07:46+0000
الرحلات الجوية
مصر
استئناف
روسيا
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ووفقا للموقع الإلكتروني لجمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، فإنه تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى روسيا ابتداءً من 9 أبريل/نيسان الجاري. تم تحديد موعد المغادرة من مطار دوموديدوفو إلى العاصمة المصرية يوميا الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي والعودة إلى موسكو من القاهرة على الرحلات اليومية المغادرة من مصر في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.وأوضح متخصصون في الشركة أن تعليق رحلات مصر للطيران إلى روسيا يرجع إلى مشاكل تأمين على الطائرات. ولاستئناف الرحلات، عملت وزارة المال المصرية كضامن لتأمين طائرات الناقل الجوي عند سفرها إلى روسيا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "طيران بيغاسوس" التركية، استئناف الرحلات إلى روسيا. وبالتالي، من المقرر استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى إسطنبول وأنطاليا ومن سانت بطرسبورغ إلى إسطنبول في الفترة من 11 إلى 12 أبريل. ستنطلق الرحلات الجوية من موسكو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، من سانت بطرسبورغ - أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تستأنف-رحلاتها-الجوية-مع-عشرات-الدول-بينها-عربية-1060831990.html
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الرحلات الجوية, مصر, استئناف, روسيا
شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل
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عادت شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" لبيع تذاكر الرحلات المباشرة من موسكو إلى القاهرة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لجمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، فإنه تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى روسيا ابتداءً من 9 أبريل/نيسان الجاري. تم تحديد موعد المغادرة من مطار دوموديدوفو إلى العاصمة المصرية يوميا الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي والعودة إلى موسكو من القاهرة على الرحلات اليومية المغادرة من مصر في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.
وأضاف الموقع أنه تم التخطيط لتشغيل الرحلات على متن طائرات بوينغ 737-800، وسيكون وقت السفر 5.5 ساعات. يبدأ سعر تذاكر الطيران باتجاه واحد من 447 دولارًا (36.9 ألف روبل) للفرد. يشمل السعر حقائب اليد والأمتعة التي يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً. ستكلف تذكرة ذهاب وعودة المسافرين ما لا يقل عن 788 دولارًا (65000 روبل)
وأوضح متخصصون في الشركة أن تعليق رحلات مصر للطيران إلى روسيا يرجع إلى مشاكل تأمين على الطائرات. ولاستئناف الرحلات، عملت وزارة المال المصرية كضامن لتأمين طائرات الناقل الجوي عند سفرها إلى روسيا.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "طيران بيغاسوس" التركية، استئناف الرحلات إلى روسيا. وبالتالي، من المقرر استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى إسطنبول وأنطاليا ومن سانت بطرسبورغ إلى إسطنبول في الفترة من 11 إلى 12 أبريل. ستنطلق الرحلات الجوية من موسكو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، من سانت بطرسبورغ - أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد.