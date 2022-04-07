https://arabic.sputniknews.com/20220407/لافروف-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يضغطون-على-كييف-لمواصلة-الأعمال-العدائية-1060936892.html
لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية
لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية
أكدت الخارجية الروسية أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:38+0000
2022-04-07T11:38+0000
2022-04-07T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
اسطنبول
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "قابلية التفاوض مرة أخرى تميز النوايا الحقيقية لكييف، خطها في تأخير المفاوضات بل وتقويضها من خلال الخروج عن التفاهمات التي تم التوصل إليها. نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية".وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، والتي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, اسطنبول
لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية
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أكدت الخارجية الروسية أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "قابلية التفاوض مرة أخرى تميز النوايا الحقيقية لكييف، خطها في تأخير المفاوضات بل وتقويضها من خلال الخروج عن التفاهمات التي تم التوصل إليها. نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية".
وأضاف لافروف أن أوكرانيا قدمت أمس مسودة اتفاقها مع روسيا، حيث يوجد خروج عن البنود، التي تم تحديدها في الاجتماع في إسطنبول، قائلا: "الجانب الأوكراني قدم أمس إلى مجموعة التفاوض مسودة اتفاقه، والذي يوجد فيه خروج عن أهم البنود التي تم تحديدها في اجتماع إسطنبول في 29 مارس/آذار".
وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، والتي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".
في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".