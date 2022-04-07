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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220407/لافروف-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يضغطون-على-كييف-لمواصلة-الأعمال-العدائية-1060936892.html
لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية
لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية
أكدت الخارجية الروسية أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:38+0000
2022-04-07T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
اسطنبول
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وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "قابلية التفاوض مرة أخرى تميز النوايا الحقيقية لكييف، خطها في تأخير المفاوضات بل وتقويضها من خلال الخروج عن التفاهمات التي تم التوصل إليها. نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية".وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، والتي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بيسكوف-ينفي-التقارير-التي-تفيد-بأن-السلطات-الروسية-تريد-قتل-زيلينسكي-1060889061.html
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روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, اسطنبول

لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على كييف لمواصلة الأعمال العدائية

11:38 GMT 07.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . POOL
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أكدت الخارجية الروسية أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها، الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "قابلية التفاوض مرة أخرى تميز النوايا الحقيقية لكييف، خطها في تأخير المفاوضات بل وتقويضها من خلال الخروج عن التفاهمات التي تم التوصل إليها. نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية".

وأضاف لافروف أن أوكرانيا قدمت أمس مسودة اتفاقها مع روسيا، حيث يوجد خروج عن البنود، التي تم تحديدها في الاجتماع في إسطنبول، قائلا: "الجانب الأوكراني قدم أمس إلى مجموعة التفاوض مسودة اتفاقه، والذي يوجد فيه خروج عن أهم البنود التي تم تحديدها في اجتماع إسطنبول في 29 مارس/آذار".

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، والتي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
بيسكوف: انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف هي بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات
أمس, 08:37 GMT
في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
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