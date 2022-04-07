https://arabic.sputniknews.com/20220407/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-بشأن-قرض-بقيمة-3-مليارات-دولار-1060947252.html
لبنان يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار
لبنان يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار
توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار يُنفذ على مدى 4 سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية بينها... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:56+0000
2022-04-07T14:56+0000
2022-04-07T14:56+0000
لبنان
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة عبر حسابها بموقع "تويتر": "التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. قيمة القرض من صندوق النقد 3 مليارات دولار ومدة تنفيذه 4 سنوات".وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الأحد الماضي، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.وبعدها قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين الماضي، إن "ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".وأكد سلامة، أن "مصرف لبنان لازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، حسب موقع قناة الجديد.وأشار في الوقت ذاته، إلى "الخسائر التي أصابت القطاع المالي اللبناني، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-دول-الخليج-تقرر-إنقاذ-لبنان-وسفيرا-الكويت-والسعودية-يعودان-خلال-أيام-1060898382.html
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لبنان, أخبار لبنان
لبنان يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار
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توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار يُنفذ على مدى 4 سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية بينها قناة "الجديد".
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت القناة عبر حسابها بموقع "تويتر": "التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. قيمة القرض من صندوق النقد 3 مليارات دولار ومدة تنفيذه 4 سنوات".
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الأحد الماضي، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي
"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وبعدها قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين الماضي، إن "ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأكد سلامة، أن "مصرف لبنان لازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، حسب موقع قناة الجديد
.
وأشار في الوقت ذاته، إلى "الخسائر التي أصابت القطاع المالي اللبناني، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".