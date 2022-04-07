https://arabic.sputniknews.com/20220407/موائد-الخير-لإطعام-الفقراء-والمحتاجين-في-ليبيا-1060930730.html

موائد الخير لإطعام الفقراء والمحتاجين في ليبيا

موائد الخير لإطعام الفقراء والمحتاجين في ليبيا

تستقبل ليبيا شهر رمضان بإعداد وتقديم وتوزيع الوجبات الخيرية، أو ما يسمى بموائد الرحمن، وفي بنغازي تنتشر موائد الرحمن في أغلب المناطق والشوارع. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T10:23+0000

2022-04-07T10:23+0000

2022-04-07T10:23+0000

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تقدم موائد الرحمن وجبات ذات جودة عالية لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، التي أصبح أغلب المواطنين لا يستطيعون شراءها.التنافس الخيرييتنافس الكثيرون في تقديم الأعمال الخيرية وتعتبر موائد الرحمن من أساسيات العمل الخير، ومنها مائدة خيرية كبيرة في ميدان منطقة البركة في مدينة بنغازي، حيث تم تجهيزها بطريقة ملفتة، أعدتها منظمة "من الأرض إلى البحر" بالتعاون مع بنك الطعام الليبي، ومفوضية الكشافة والمرشدات في بنغازي.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال فايز ساطي، رئيس منظمة "من الأرض إلى البحر": "للسنة الثانية على التوالي يتم تقديم مائدة الرحمن بدعم من بنك الطعام الليبي وإشراف منظمة من الأرض إلى البحر ومفوضية كشاف بنغازي".ويتابع ساطي: "هذا الشيء الإنساني الإيجابي هو لخدمة أهل مدينة بنغازي من المستحقين والمحتاجين من الصائمين، طيلة أيام شهر رمضان المبارك"، مضيفا: "مبدئيا قدمنا في أول يوم عدد 400 وجبة وهذا عدد كبير، من المعتاد أن يزداد هذا العدد تدريجيا ليصل في ذروته في أواخر شهر رمضان".تجهيز الوجباتوأوضح فايز ساطي: "الوجبات مجهزة بدرجة عالية من الجودة، عن طريق بنك الطعام، حيث تم تجهيز وجبات فاخرة جدا، مزودة بالحلويات والفاكهة والمشروبات".وتمثل موائد الرحمن في شهر رمضان عملا خيريا تطوعيا، يلقى تنافسا كبيرا في هذه المدينة التي عاشت أسوأ مراحل الحرب والنزوح والحرمان، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وقلة السيولة النقدية في البنوك.وفي لقاء لـ "سبوتنيك"، أوضح السيد سراج عمر، أحد مؤسسي بنك الطعام الليبي: "إن بنك الطعام له دور كبير في إقامة موائد الرحمن للمحتاجين، فبنك الطعام هو مؤسسة تطوعية غير ربحية، تأسست عام 2020 وجاءت الفكرة عن طريق السيد جمال الطيب عبد المالك، أسوة بباقي دول العالم.وتابع عمر: "الهدف منه هو جمع التبرعات، وتأسيس المصانع، ومساعدة ذوي الدخل المحدود وتوفير وظائف لهم، وذلك من أجل توفير إيرادات شهرية لهم، وهذا ما حدث في أغلب الدول العربية مصر تونس السعودية لبنان حتى أمريكا وأوروبا لديهم بنوك طعام مخصصة لمساعدة المحتاجين".وأشار إلى "أن أول نشاط بعد التأسيس هو دعم عدد 100 أسرة مسجلين لدى هيئة الإغاثة الليبية، وذلك بتقديم أضاحي العيد لهم، كما ساهمنا في رمضان 2021 بعدد 400 سلة رمضانية، والأنشطة الخيرية لم تتوقف بالتعاون مع بعض المنظمات، كما دعمنا مائدة الرحمن في منطقة بنينا بتقديم أكثر من 200 وجبة في أول يوم رمضان وصولا لأكثر من 900 سلة في عام 2021".وأكد عمر "أن البنك يعتمد على الدعم من المانحين ورجال الأعمال والمؤسسات في محاولة لتقديم أفضل الأعمال الخيرية التطوعية".

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