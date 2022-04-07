موائد الخير لإطعام الفقراء والمحتاجين في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تستقبل ليبيا شهر رمضان بإعداد وتقديم وتوزيع الوجبات الخيرية، أو ما يسمى بموائد الرحمن، وفي بنغازي تنتشر موائد الرحمن في أغلب المناطق والشوارع.
تقدم موائد الرحمن وجبات ذات جودة عالية لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، التي أصبح أغلب المواطنين لا يستطيعون شراءها.
التنافس الخيري
يتنافس الكثيرون في تقديم الأعمال الخيرية وتعتبر موائد الرحمن من أساسيات العمل الخير، ومنها مائدة خيرية كبيرة في ميدان منطقة البركة في مدينة بنغازي، حيث تم تجهيزها بطريقة ملفتة، أعدتها منظمة "من الأرض إلى البحر" بالتعاون مع بنك الطعام الليبي، ومفوضية الكشافة والمرشدات في بنغازي.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال فايز ساطي، رئيس منظمة "من الأرض إلى البحر": "للسنة الثانية على التوالي يتم تقديم مائدة الرحمن بدعم من بنك الطعام الليبي وإشراف منظمة من الأرض إلى البحر ومفوضية كشاف بنغازي".
وتابع: "الهدف هو توزيع الوجبات لمستحقيها من الفقراء والمساكين وعابري السبيل سواء بالجلوس هنا في موقع المائدة وتقديم الضيافة لهم أو يقوم الضيف بأخذها معه مجهزة ومعدة بالكامل".
ويتابع ساطي: "هذا الشيء الإنساني الإيجابي هو لخدمة أهل مدينة بنغازي من المستحقين والمحتاجين من الصائمين، طيلة أيام شهر رمضان المبارك"، مضيفا: "مبدئيا قدمنا في أول يوم عدد 400 وجبة وهذا عدد كبير، من المعتاد أن يزداد هذا العدد تدريجيا ليصل في ذروته في أواخر شهر رمضان".
تجهيز الوجبات
وأوضح فايز ساطي: "الوجبات مجهزة بدرجة عالية من الجودة، عن طريق بنك الطعام، حيث تم تجهيز وجبات فاخرة جدا، مزودة بالحلويات والفاكهة والمشروبات".
وأوضح بأن الضيوف المحتاجين هم من يأتوا إلينا في هذا الموقع، حيث جهزنا مقر خاص بالعائلات مجهز بالكامل ومكان آخر للشباب، والموضوع لكل الجنسيات وليس حكر على الليبيين فقط، نحن هنا نستقبل كل الفقراء والمحتاجين".
وتمثل موائد الرحمن في شهر رمضان عملا خيريا تطوعيا، يلقى تنافسا كبيرا في هذه المدينة التي عاشت أسوأ مراحل الحرب والنزوح والحرمان، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وقلة السيولة النقدية في البنوك.
وتقوم بهذا العمل فرق كبيرة من الشباب الذين سخروا أوقاتهم في خدمة العمل التطوعي.
وفي لقاء لـ "سبوتنيك"، أوضح السيد سراج عمر، أحد مؤسسي بنك الطعام الليبي: "إن بنك الطعام له دور كبير في إقامة موائد الرحمن للمحتاجين، فبنك الطعام هو مؤسسة تطوعية غير ربحية، تأسست عام 2020 وجاءت الفكرة عن طريق السيد جمال الطيب عبد المالك، أسوة بباقي دول العالم.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
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© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
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© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
3/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
4/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
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© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
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© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
7/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
1/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
2/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
3/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
4/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
5/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
6/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
7/7
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بنك الطعام الليبي وموائد الرحن في رمضان
وتابع عمر: "الهدف منه هو جمع التبرعات، وتأسيس المصانع، ومساعدة ذوي الدخل المحدود وتوفير وظائف لهم، وذلك من أجل توفير إيرادات شهرية لهم، وهذا ما حدث في أغلب الدول العربية مصر تونس السعودية لبنان حتى أمريكا وأوروبا لديهم بنوك طعام مخصصة لمساعدة المحتاجين".
17 فبراير, 19:35 GMT
وأشار إلى "أن أول نشاط بعد التأسيس هو دعم عدد 100 أسرة مسجلين لدى هيئة الإغاثة الليبية، وذلك بتقديم أضاحي العيد لهم، كما ساهمنا في رمضان 2021 بعدد 400 سلة رمضانية، والأنشطة الخيرية لم تتوقف بالتعاون مع بعض المنظمات، كما دعمنا مائدة الرحمن في منطقة بنينا بتقديم أكثر من 200 وجبة في أول يوم رمضان وصولا لأكثر من 900 سلة في عام 2021".
وتابع: "في هذا العام بدأنا وعقدنا العزم على تجهيز مائدة الرحمن 2022 بالتعاون مع حركة الكشافة والمرشدات بنغازي وبعض المنظمات الخيرية، ساعين في إفطار المحتاجين حتى نهاية الشهر الكريم.
وأكد عمر "أن البنك يعتمد على الدعم من المانحين ورجال الأعمال والمؤسسات في محاولة لتقديم أفضل الأعمال الخيرية التطوعية".