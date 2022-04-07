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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ناريشكين-الولايات-المتحدة-ترسل-مقاتلين-لتنظيم-حركة-إرهابية-سرية-1060928829.html
ناريشكين: الولايات المتحدة ترسل مقاتلين لتنظيم حركة إرهابية سرية
ناريشكين: الولايات المتحدة ترسل مقاتلين لتنظيم حركة إرهابية سرية
قال سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تستخدم "أكثر الأساليب وضوحا" لإطالة أمد العملية الخاصة في أوكرانيا، وصولا إلى... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:00+0000
2022-04-07T09:11+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ووفقًا له، ترى الولايات المتحدة الآن أن المهمة الرئيسية تتمثل في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان، مما يجعله مكلفًا قدر الإمكان لموسكو وكييف.وأشار إلى أن الناتو، كما يؤكد "الاستراتيجيون" الأمريكيون، يجب أن يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى شيء مثل أفغانستان بالنسبة لروسيا.وأضاف: "ومع ذلك، هل يستحق الأمر توقع الكثير من القادة الذين يخلطون بين ماريوبول ومتروبول ويعتبرون فورونيج وروستوف على الدون مدينتين أوكرانيين".وأكد أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أصبحت نقطة لا عودة للغرب الجماعي في سياسة رهاب روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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أخبار أوكرانيا

ناريشكين: الولايات المتحدة ترسل مقاتلين لتنظيم حركة إرهابية سرية

09:00 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 07.04.2022)
© Sputnik . Sergei Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين
رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Sergei Guneev
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قال سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تستخدم "أكثر الأساليب وضوحا" لإطالة أمد العملية الخاصة في أوكرانيا، وصولا إلى إرسال مسلحين لتنظيم حركة إرهابية سرية.
ووفقًا له، ترى الولايات المتحدة الآن أن المهمة الرئيسية تتمثل في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان، مما يجعله مكلفًا قدر الإمكان لموسكو وكييف.
وقال ناريشكين في مقال نشرته مجلة الدفاع الوطني الروسية: "لهذا الغرض، يتم استخدام أكثر الأساليب شناعة، وصولاً إلى إرسال مسلحين إلى الأراضي الأوكرانية، مكلفين بتنظيم ودعم ما يسمى بالحزبية، ولكن في الواقع إرهابيون سريون في البلاد".
وأشار إلى أن الناتو، كما يؤكد "الاستراتيجيون" الأمريكيون، يجب أن يسعى إلى تحويل أوكرانيا إلى شيء مثل أفغانستان بالنسبة لروسيا.
وأضاف: "ومع ذلك، هل يستحق الأمر توقع الكثير من القادة الذين يخلطون بين ماريوبول ومتروبول ويعتبرون فورونيج وروستوف على الدون مدينتين أوكرانيين".
وأكد أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أصبحت نقطة لا عودة للغرب الجماعي في سياسة رهاب روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:47 GMT
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