https://arabic.sputniknews.com/20220407/وكالة-رئيس-الحزب-الحاكم-السابق-المحظور-في-السودان-سيخرج-من-السجن-1060948455.html
وكالة: رئيس الحزب الحاكم السابق المحظور في السودان سيخرج من السجن
وكالة: رئيس الحزب الحاكم السابق المحظور في السودان سيخرج من السجن
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأنه تقرر إطلاق سراح رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان، إبراهيم غندور، الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية، ليكون أكبر شخصية في... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:16+0000
2022-04-07T15:16+0000
2022-04-07T15:16+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت "رويترز"، عن المحامي عبد الرحمن الخليفة أن إبراهيم غندور، نال البراءة من تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب والتآمر لاغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى جانب هجمات أخرى.وكان اثنان آخران من قادة الحزب، هما أنس عمر وكمال الدين إبراهيم، من بين 12 آخرين تمت تبرئتهم من التهم نفسها، غير أن الخليفة قال إن بعضهم سيظل في السجن بتهم أخرى.ولا يزال البشير وعدد من كبار مساعديه في السجن ويحاكمون على الانقلاب الذي قاموا به في 1989 إلى جانب تهم أخرى.وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، هذا الأسبوع إن حزب المؤتمر الوطني يعيد تنظيم صفوفه ويعقد اجتماعات سرية.وأُعيد العشرات من المسؤولين في عهد البشير إلى مناصبهم في وسائل الإعلام الحكومية والسلك الدبلوماسي ووزارة العدل ومواقع أخرى في الأسابيع القليلة الماضية بناء على أوامر قضائية. حسبما أفادت "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/هل-تم-إعلان-براءة-الرئيس-السوداني-السابق-عمر-البشير-1060945458.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
وكالة: رئيس الحزب الحاكم السابق المحظور في السودان سيخرج من السجن
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأنه تقرر إطلاق سراح رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان، إبراهيم غندور، الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية، ليكون أكبر شخصية في نظام الرئيس السابق عمر البشير تسقط عنها الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة.
ونقلت "رويترز"، عن المحامي عبد الرحمن الخليفة أن إبراهيم غندور، نال البراءة من تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب والتآمر لاغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى جانب هجمات أخرى.
وقال الحزب في بيان احتفالا بنبأ الإفراج عن غندور "إننا على يقين بأن كل لحظة من الزمان تمر علينا تصلح لبدايات جديدة نحو مسار جديد ونحن نشق طريقنا نحو مستقبل أفضل".
وكان اثنان آخران من قادة الحزب، هما أنس عمر وكمال الدين إبراهيم، من بين 12 آخرين تمت تبرئتهم من التهم نفسها، غير أن الخليفة قال إن بعضهم سيظل في السجن بتهم أخرى.
ولا يزال البشير
وعدد من كبار مساعديه في السجن ويحاكمون على الانقلاب الذي قاموا به في 1989 إلى جانب تهم أخرى.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، هذا الأسبوع إن حزب المؤتمر الوطني يعيد تنظيم صفوفه ويعقد اجتماعات سرية.
وأُعيد العشرات من المسؤولين في عهد البشير إلى مناصبهم في وسائل الإعلام الحكومية والسلك الدبلوماسي ووزارة العدل ومواقع أخرى في الأسابيع القليلة الماضية بناء على أوامر قضائية. حسبما أفادت "رويترز".