https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأردن-يصدر-بيانا-بشأن-بيض-كيندر-واحتوائه-على-السالمونيلا-1060986445.html

الأردن يصدر بيانا بشأن "بيض كيندر" واحتوائه على السالمونيلا

الأردن يصدر بيانا بشأن "بيض كيندر" واحتوائه على السالمونيلا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأردنية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن شوكولاتة "بيض كيندر"، واحتمالية ‏تسببها بالسالمونيلا.‏ 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T17:21+0000

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وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، أن "منتج شوكولاتة بيض (كيندر سربرايز) المتداول في الأسواق المحلية لا يستورد من منشأ بلجيكي، وهو مختلف عن المنتج الذي تم سحبه في عدة دول لاحتمالية ارتباطه بالسالمونيلا"، وفقا وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتابع أن "المؤسسة تحرت عن المُنتج في السوق الأردني، وكذلك مستوردي المُنتج للتأكد من خلو السوق منه، لافتا إلى أنه تم سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازيا وتبين خلوه من السالمونيلا".ويأتي بيان إدارة الغذاء والدواء الأردنية بعدما أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الجمعة، قرارا بسحب منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق، وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن ذلك القرار جاء استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة "كيندر سربرايز"، التي تباع على شكل بيضة.وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.وتأتي هذه التطورات بعدما أصيب في بريطانيا حوالي 57 شخصا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم "كيندر سربرايز".وفي السعودية أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"، بعد تسببها في حالات تسمم غذائي.

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