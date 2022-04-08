https://arabic.sputniknews.com/20220408/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-1060968323.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:34+0000
2022-04-08T09:34+0000
2022-04-08T09:34+0000
العالم
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وسيتم نشر البيان بشأن العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك. وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
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وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
وسيتم نشر البيان بشأن العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك.
وتشمل الإجراءات التقييدية الجديدة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.
وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص
الخاضعين للعقوبات".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.