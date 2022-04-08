عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-1060968323.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:34+0000
2022-04-08T09:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/34/1043803457_0:1043:2048:2195_1920x0_80_0_0_d872ee78d146ee509e471011de7f926a.jpg
وسيتم نشر البيان بشأن العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك. وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/34/1043803457_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_abe06301efb40607eeeecd210399e716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة خامسة من العقوبات على روسيا

09:34 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
وسيتم نشر البيان بشأن العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك.

وتشمل الإجراءات التقييدية الجديدة فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.

وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала