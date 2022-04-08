https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-8-مواطنين-روس-وعلى-29-مؤسسة-روسية-1060960678.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T01:11+0000
2022-04-08T01:11+0000
2022-04-08T01:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 8 أثرياء روس و على 29 مؤسسة روسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 8 أثرياء روس و على 29 مؤسسة روسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.