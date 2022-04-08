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https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-8-مواطنين-روس-وعلى-29-مؤسسة-روسية-1060960678.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T01:11+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 8 أثرياء روس و على 29 مؤسسة روسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 مواطنين روس وعلى 29 مؤسسة روسية

01:11 GMT 08.04.2022
© REUTERS / Brian Snyderوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد 8 أثرياء روس وعلى 29 مؤسسة روسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 8 أثرياء روس و على 29 مؤسسة روسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:24 GMT
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