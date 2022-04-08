https://arabic.sputniknews.com/20220408/البحرين-تدين-هجوم-تل-أبيب-نرفض-الإرهاب-مهما-كانت-دوافعه-1060985512.html
البحرين تدين هجوم تل أبيب: نرفض "الإرهاب" مهما كانت دوافعه
البحرين تدين هجوم تل أبيب: نرفض "الإرهاب" مهما كانت دوافعه
أدانت مملكة البحرين، الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة تل أبيب الإسرائيلية مساء أمس الخميس وخلف 3 قتلى، مؤكدة رفضها لكل "أشكال الإرهاب". 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:49+0000
2022-04-08T16:49+0000
2022-04-08T16:49+0000
إسرائيل
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جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، مساء اليوم الجمعة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا).وقالت الخارجية إنها تدين "بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين".وأعربت الوزارة البحرينية "عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".وأكدت على "موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".وفي وقت سابق من مساء اليوم، ارتفعت حصيلة القتلى في هجوم تل أبيب إلى 3 بعد إعلان وفاة الإسرائيلي براك لوبان في مستشفى إيخلوف بالمدينة.ومساء أمس الخميس فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك فيها أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/ارتفاع-حصيلة-قتلى-عملية-تل-أبيب-إلى-3-إسرائيليين-1060985151.html
إسرائيل
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إسرائيل
البحرين تدين هجوم تل أبيب: نرفض "الإرهاب" مهما كانت دوافعه
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أدانت مملكة البحرين، الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة تل أبيب الإسرائيلية مساء أمس الخميس وخلف 3 قتلى، مؤكدة رفضها لكل "أشكال الإرهاب".
جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، مساء اليوم الجمعة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا
).
وقالت الخارجية إنها تدين "بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين".
وأعربت الوزارة البحرينية "عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".
وأكدت على "موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، ارتفعت حصيلة القتلى في هجوم تل أبيب
إلى 3 بعد إعلان وفاة الإسرائيلي براك لوبان في مستشفى إيخلوف بالمدينة.
ومساء أمس الخميس فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.
ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك فيها أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.