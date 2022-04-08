https://arabic.sputniknews.com/20220408/الجمعة-الأولى-من-رمضان-آلاف-الفلسطينيين-يتدفقون-إلى-القدس-ويؤدون-الصلاة-في-المسجد-الأقصى-صور-1060974896.html
الجمعة الأولى من رمضان... آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى القدس ويؤدون الصلاة في المسجد الأقصى.. صور
الجمعة الأولى من رمضان... آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى القدس ويؤدون الصلاة في المسجد الأقصى.. صور
توجه آلاف الفلسطينيين لاسيما من أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس منذ ساعات الصيام الباكر ليتمكنوا من الصلاة في المسجد الأقصى، في الجمعة الأولى من شهر رمضان. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:17+0000
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رام الله - سبوتنيك. وشق الفلسطينيون نهارهم بالتوجه إلى الحواجز العسكرية في مدن الضفة الغربية المؤدية إلى القدس، فمنهم من استطاع الولوج ومنهم من عاد أدراجه خائبا جراء القيود الإسرائيلية المفروضة لاسيما إزاء الشبان وصغار السن الذين تمنعهم السلطات الإسرائيلية من الدخول إلى القدس.وشهدت شوارع مدينة القدس اكتظاظا كبيرا لاسيما في البلدة القديمة وأزقتها وفي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي وسط انتشار أمني كبير للقوات الإسرائيلية .وفي ظل الاكتظاظ الكبير، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحاذية للبلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية والحواجز المتنقلة ومنعت مرور المركبات باستثناء حافلات خاصة تقل المصلين عند نقاط محددة.يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تسهيلات للفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية تتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة، معلنة أنه لا قيود على دخول النساء والأطفال دون الـ12 عاما والرجال ممن تزيد أعمارهم على أربعين عاما.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, رمضان
الجمعة الأولى من رمضان... آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى القدس ويؤدون الصلاة في المسجد الأقصى.. صور
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توجه آلاف الفلسطينيين لاسيما من أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس منذ ساعات الصيام الباكر ليتمكنوا من الصلاة في المسجد الأقصى، في الجمعة الأولى من شهر رمضان.
رام الله - سبوتنيك
. وشق الفلسطينيون نهارهم بالتوجه إلى الحواجز العسكرية في مدن الضفة الغربية المؤدية إلى القدس، فمنهم من استطاع الولوج ومنهم من عاد أدراجه خائبا جراء القيود الإسرائيلية المفروضة لاسيما إزاء الشبان وصغار السن الذين تمنعهم السلطات الإسرائيلية من الدخول إلى القدس.
وشهدت شوارع مدينة القدس
اكتظاظا كبيرا لاسيما في البلدة القديمة وأزقتها وفي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي وسط انتشار أمني كبير للقوات الإسرائيلية .
وفي ظل الاكتظاظ الكبير، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحاذية للبلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية والحواجز المتنقلة ومنعت مرور المركبات باستثناء حافلات خاصة تقل المصلين عند نقاط محددة.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تسهيلات للفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية تتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى
يوم الجمعة، معلنة أنه لا قيود على دخول النساء والأطفال دون الـ12 عاما والرجال ممن تزيد أعمارهم على أربعين عاما.