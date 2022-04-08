https://arabic.sputniknews.com/20220408/بكل-هدوء-دب-يتناول-اليقطين-أمام-مدخل-أحد-المنازل-الأمريكية-1060973097.html
بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية
بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب بني يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:15+0000
2022-04-08T12:15+0000
2022-04-08T12:15+0000
نادي الفيديو
يقطين
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ويظهر الفيديو الدب وهو يستمتع بأكل اليقطين بكل هدوء وكأنه في وسط الغابة، فيما يبدو أن أصحاب البيت عرفوا بوجود الدب ولم يغامروا بالخروج.ولقي المقطع مئات المشاهدات في وقت وجيز من نشره على النت، كما علق بعض المشاهدين عليه، إذ قال أحد المستخدمين: "الرجل المسكين... الجو حار وهو جائع. سيكون بخير طالما لا أحد يريد القتل. كل الحياة مهمة".
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/77/1044997734_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_3789035a1586519f508333c5e5c8c7b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, يقطين
بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب بني يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ويظهر الفيديو الدب وهو يستمتع بأكل اليقطين بكل هدوء وكأنه في وسط الغابة، فيما يبدو أن أصحاب البيت عرفوا بوجود الدب ولم يغامروا بالخروج.
ولقي المقطع مئات المشاهدات في وقت وجيز من نشره على النت، كما علق بعض المشاهدين عليه، إذ قال أحد المستخدمين: "الرجل المسكين... الجو حار وهو جائع. سيكون بخير طالما لا أحد يريد القتل. كل الحياة مهمة".