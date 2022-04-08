عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/بكل-هدوء-دب-يتناول-اليقطين-أمام-مدخل-أحد-المنازل-الأمريكية-1060973097.html
بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية
بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب بني يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:15+0000
2022-04-08T12:15+0000
نادي الفيديو
يقطين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/77/1044997734_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b93dfa60062a87150a5aea40f31b9c17.jpg
ويظهر الفيديو الدب وهو يستمتع بأكل اليقطين بكل هدوء وكأنه في وسط الغابة، فيما يبدو أن أصحاب البيت عرفوا بوجود الدب ولم يغامروا بالخروج.ولقي المقطع مئات المشاهدات في وقت وجيز من نشره على النت، كما علق بعض المشاهدين عليه، إذ قال أحد المستخدمين: "الرجل المسكين... الجو حار وهو جائع. سيكون بخير طالما لا أحد يريد القتل. كل الحياة مهمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/77/1044997734_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_3789035a1586519f508333c5e5c8c7b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, يقطين

بكل هدوء... دب يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل الأمريكية

12:15 GMT 08.04.2022
CC0 / skeeze / الدب الأسود
الدب الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
CC0 / skeeze /
تابعنا عبرTelegram
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب بني يتناول اليقطين أمام مدخل أحد المنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ويظهر الفيديو الدب وهو يستمتع بأكل اليقطين بكل هدوء وكأنه في وسط الغابة، فيما يبدو أن أصحاب البيت عرفوا بوجود الدب ولم يغامروا بالخروج.
ولقي المقطع مئات المشاهدات في وقت وجيز من نشره على النت، كما علق بعض المشاهدين عليه، إذ قال أحد المستخدمين: "الرجل المسكين... الجو حار وهو جائع. سيكون بخير طالما لا أحد يريد القتل. كل الحياة مهمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала