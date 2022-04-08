https://arabic.sputniknews.com/20220408/بكين-تصف-القرار-بحق-عضوية-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-أنه-يزيد-من-حدة-الانقسام--1060966106.html
بكين تصف القرار بحق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أنه يزيد من حدة الانقسام
بكين تصف القرار بحق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أنه يزيد من حدة الانقسام
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن عملية إعداد قرار لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم تكن مفتوحة وشفافة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:11+0000
2022-04-08T08:11+0000
2022-04-08T08:11+0000
روسيا
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وأضاف ليجيان في إفادة صحفية، لم تكن هناك مشاورات لجميع الدول الأعضاء، ولن يؤدي هذا النهج إلا إلى تفاقم الانقسام في المجلس.يذكر أنه في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. القرار، الذي تم اتخاذه بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حرم روسيا من حق التصويت والحق في التحدث في المجلس. رداً على ذلك، أعلنت روسيا أنها بصدد إنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بكين تصف القرار بحق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أنه يزيد من حدة الانقسام
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن عملية إعداد قرار لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم تكن مفتوحة وشفافة.
وأضاف ليجيان في إفادة صحفية، لم تكن هناك مشاورات لجميع الدول الأعضاء، ولن يؤدي هذا النهج إلا إلى تفاقم الانقسام في المجلس.
وتابع المتحدث، قائلا: "لم تكن عملية إعداد القرار ذي الصلة مفتوحة وشفافة، ولم تجر، كالعادة، مشاورات مع جميع الدول الأعضاء وتبادل واسع للآراء، وهذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام بين الدول الأعضاء، وزيادة التناقضات بين الطرفين وصب الزيت على النار. مشددا على أن ذلك لن يسهم في تهدئة الصراع ومفاوضات السلام".
يذكر أنه في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. القرار، الذي تم اتخاذه بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حرم روسيا من حق التصويت والحق في التحدث في المجلس. رداً على ذلك، أعلنت روسيا أنها بصدد إنهاء سلطاتها
في مجلس حقوق الإنسان.