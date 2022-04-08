https://arabic.sputniknews.com/20220408/تطبيق-غوغل-ميت-سيطردك-من-اجتماع-افتراضي-إذا-كنت-المتواجد-الوحيد-فيه-1060986025.html
تطبيق "غوغل ميت" سيطردك من اجتماع افتراضي إذا كنت المتواجد الوحيد فيه
تطبيق "غوغل ميت" سيطردك من اجتماع افتراضي إذا كنت المتواجد الوحيد فيه
تستعد شركة "غوغل" الأمريكية خلال الأيام المقبلة لطرح تحديث لتطبيقها "غوغل ميت"، والذي سيقوم بطرد الشخص الوحيد الحاضر أحد الاجتماعات الافتراضية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T17:04+0000
2022-04-08T17:04+0000
2022-04-08T17:04+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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وسيقوم "غوغل ميت" بطرد الشخص الوحيد المتواجد من الاجتماع في حال لم يظهر زملاؤه في العمل أو أصدقاؤه خلال الخمس دقائق الأولى من بدء مكالمة فيديو مجدولة، وفقا لبيان رسمي.وبعد مرور الخمس دقائق، سيظهر إشعار للحاضر الوحيد يسأله عما إذا كنت لا يزال متواجدا، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في الانتظار أو ترك المكالمة، وفي حال عدم رده في غضون دقيقتين فسيتم طرده من الاجتماع تلقائيا.ويتم تشغيل الميزة التي تحمل اسم "اترك المكالمات الفارغة" تلقائيا داخل التطبيق، إلا أنه من الممكن إيقافها بالانتقال إلى خيار "عام" ضمن "الإعدادات".وتحتوي تطبيقات الاجتماعات الافتراضية الأخرى على حد زمني للاجتماعات الخاملة، لكن يحتوي تطبيق "زووم" مثلا على حد زمني يستمر لمدة تصل إلى 40 دقيقة.ويأمل تطبيق "غوغل ميت" أن تساعد الميزة الجديدة في منع المستخدمين من بث الفيديو والصوت عن غير قصد.وستطرح "غوغل" تدريجيا ميزة "اترك المكالمات الفارغة" بدءا من 11 أبريل/ نيسان الجاري، وستتوافر على نسخة سطح المكتب وهواتف "آيفون" و"أندرويد".
https://arabic.sputniknews.com/20210928/غوغل-تختبر-إضافة-الترجمة-الحية-خلال-اجتماعات-الفيديو-1050275244.html
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات
تطبيق "غوغل ميت" سيطردك من اجتماع افتراضي إذا كنت المتواجد الوحيد فيه
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تستعد شركة "غوغل" الأمريكية خلال الأيام المقبلة لطرح تحديث لتطبيقها "غوغل ميت"، والذي سيقوم بطرد الشخص الوحيد الحاضر أحد الاجتماعات الافتراضية.
وسيقوم "غوغل ميت" بطرد الشخص الوحيد المتواجد من الاجتماع في حال لم يظهر زملاؤه في العمل أو أصدقاؤه خلال الخمس دقائق الأولى من بدء مكالمة فيديو مجدولة، وفقا لبيان رسمي
.
وبعد مرور الخمس دقائق، سيظهر إشعار للحاضر الوحيد يسأله عما إذا كنت لا يزال متواجدا، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في الانتظار أو ترك المكالمة، وفي حال عدم رده في غضون دقيقتين فسيتم طرده من الاجتماع تلقائيا.
ويتم تشغيل الميزة التي تحمل اسم "اترك المكالمات الفارغة" تلقائيا داخل التطبيق، إلا أنه من الممكن إيقافها بالانتقال إلى خيار "عام" ضمن "الإعدادات".
28 سبتمبر 2021, 10:59 GMT
وتحتوي تطبيقات الاجتماعات الافتراضية الأخرى على حد زمني للاجتماعات الخاملة، لكن يحتوي تطبيق "زووم" مثلا على حد زمني يستمر لمدة تصل إلى 40 دقيقة.
ويأمل تطبيق "غوغل ميت" أن تساعد الميزة الجديدة في منع المستخدمين من بث الفيديو والصوت عن غير قصد.
وستطرح "غوغل" تدريجيا ميزة "اترك المكالمات الفارغة" بدءا من 11 أبريل/ نيسان الجاري، وستتوافر على نسخة سطح المكتب وهواتف "آيفون" و"أندرويد".