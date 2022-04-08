https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-يكشف-أسباب-الدعم-الشعبي-المتزايد-للرئيس-الرئيسي-فلاديمير-بوتين-1060981331.html

خبير يكشف أسباب الدعم الشعبي المتزايد للرئيس الرئيسي فلاديمير بوتين

خبير يكشف أسباب الدعم الشعبي المتزايد للرئيس الرئيسي فلاديمير بوتين

أكد الخبير السياسي الروسي، مارات بشيروف، أن الشعب الروسي يدرك جيدا أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه كلما عرف أكثر عما يحدث هناك... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:05+0000

2022-04-08T15:05+0000

2022-04-08T15:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

روسيا

شعبية

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060351490_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_19ec87d8892f6548d27b3687fe77e6c1.jpg

وقال الخبير السياسي والأستاذ في معهد إدراة الاتصالات في تصريحات لموقع "لينتا.رو" الروسي: "على وجه الخصوص، كان الحدث الرهيب الأخير هو الهجوم الصاروخي بواسطة "توتشكا-رو" على المدنيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك. خلف العشرات من القتلى والكثير من الجرحى والناس يرون كل شيء. لقد فعلنا الشيء الصحيح بإطلاق هذه العملية الخاصة، والشعب الروسي يفهم ذلك جيدا".وأشار الخبير السياسي إلى أن الحكومة خصصت بالفعل أكثر من 3 مليارات روبل للدعم الاجتماعي المباشر وللمساعدة للشركات المتوسطة والصغيرة والكبيرة.وتابع: "نرى فقط انخفاضا كبيرا في الضغط الإداري - ما يسمى بـ "المقصلة التنظيمية"، والتي تم الحديث عنها لفترة طويلة، وعندما كانت عمليات التفتيش تعذب الشركات. هذا كله في الماضي. أي أن الرئيس والحكومة فعالان للغاية. هذا سوف يفسر الدعم المتزايد لرئيس الدولة".وفقا لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، في الفترة من 28 مارس/ آذار إلى 3 أبريل/ نيسان 2022، بلغ معدل الموافقة على تصرفات رئيس الدولة فلاديمير بوتين نسبة بلغت 81في المائة. على مدار الأسبوع، ارتفعت الثقة في بوتين بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 81.6 في المائة.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عمليات عسكرية, روسيا, شعبية, فلاديمير بوتين