https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html

بوتين: العملية العسكرية مستمرة حتى النهاية والغرب "مزق أقنعة الخجل"

بوتين: العملية العسكرية مستمرة حتى النهاية والغرب "مزق أقنعة الخجل"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف"... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:41+0000

2022-03-16T13:41+0000

2022-03-16T14:28+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأكد بوتين خلال اجتماع حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، عقد اليوم الأربعاء، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".وأضاف بوتين: "بالنسبة لتكتيكات العمليات العسكرية التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة، فإنها أثبت فعاليتها تماما. رجالنا وجنودنا وضباطنا يظهرون الشجاعة والبطولة. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتجنب الخسائر بين السكان المدنيين في المدن الأوكرانية".وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيون يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".وخاطب الرئيس الروسي شعوب الغرب، قائلا: "يحاولون إقناعكم بأن روسيا مسؤولة عن التأثير السلبي للعقوبات، لكن هذا كله بسبب سياسة الغرب"، مبينا أن العقوبات المفروضة على روسيا هي بمثابة "ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.

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