https://arabic.sputniknews.com/20220408/رد-فعل-رانيا-يوسف-بعد-تعرضها-لمقلب-رامز-موفي-ستار-وفان-دام-يسخر-منها-فيديو-1060987141.html
رد فعل رانيا يوسف بعد تعرضها لمقلب "رامز موفي ستار"... وفان دام يسخر منها... فيديو
رد فعل رانيا يوسف بعد تعرضها لمقلب "رامز موفي ستار"... وفان دام يسخر منها... فيديو
وقعت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، ضحية حلقة اليوم الجمعة من برنامج المقالب، "رامز موفي ستار"، من تقديم مواطنها الفنان، رامز جلال. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T17:51+0000
2022-04-08T17:51+0000
2022-04-08T17:51+0000
رمضان
مجتمع
منوعات
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وظلت رانيا يوسف تصرخ بشدة أثناء تعرضها للمقلب داخل السيارة وإيهامها بالوقوع في بحيرة فيها تمساح، وبعد أن نزع رامز جلال قناعه أمامها قالت له "يخرب بيتك".وأخذ جلال يثير خوف رانيا يوسف بالثعبان الصغير الذي يمسكه، وظل يقربه من وجهها لكي تقول إنها تسامحه على المقلب.وقبل تعرضها لمقلب البرنامج، سخر نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، من رانيا يوسف، قائلا لرامز جلال إنها "بطانة ستار"، في إشارة منه إلى فستانها المثير للجدل الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2019، وبررت جرأته بأن "بطانته رفعت" دون علمها.يشار إلى أن برنامج المقالب "رامز موفي ستار" استدرج من الفنانين للوقوع في مقالبة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ومطرب المهرجانات، حمو بيكا، والفنانة صابرين، والفنان محمد أنور، والفنانة هنا الزاهدن والفنانة غادة عادل.وتم تصوير برنامج "رامز موفي ستار" في العاصمة السعودية الرياض للعام الثاني على التوالي، وهو تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار، تركي آل الشيخ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, مجتمع, منوعات
رد فعل رانيا يوسف بعد تعرضها لمقلب "رامز موفي ستار"... وفان دام يسخر منها... فيديو
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وقعت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، ضحية حلقة اليوم الجمعة من برنامج المقالب، "رامز موفي ستار"، من تقديم مواطنها الفنان، رامز جلال.
وظلت رانيا يوسف تصرخ بشدة أثناء تعرضها للمقلب داخل السيارة وإيهامها بالوقوع في بحيرة فيها تمساح، وبعد أن نزع رامز جلال قناعه أمامها قالت له "يخرب بيتك".
وأخذ جلال يثير خوف رانيا يوسف بالثعبان الصغير الذي يمسكه، وظل يقربه من وجهها لكي تقول إنها تسامحه على المقلب.
وقبل تعرضها لمقلب البرنامج، سخر نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، من رانيا يوسف، قائلا لرامز جلال إنها "بطانة ستار"، في إشارة منه إلى فستانها المثير للجدل الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2019، وبررت جرأته بأن "بطانته رفعت" دون علمها.
يشار إلى أن برنامج المقالب "رامز موفي ستار" استدرج من الفنانين للوقوع في مقالبة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ومطرب المهرجانات، حمو بيكا، والفنانة صابرين، والفنان محمد أنور، والفنانة هنا الزاهدن والفنانة غادة عادل.
وتم تصوير برنامج "رامز موفي ستار" في العاصمة السعودية الرياض للعام الثاني على التوالي، وهو تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار، تركي آل الشيخ.