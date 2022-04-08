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https://arabic.sputniknews.com/20220408/سويسرا-تكشف-سبب-رفضها-طرد-دبلوماسيين-روس-1060964981.html
سويسرا تكشف سبب رفضها طرد دبلوماسيين روس
سويسرا تكشف سبب رفضها طرد دبلوماسيين روس
كشف الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس عن سبب رفض بلاده طرد الدبلوماسيين الروس ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:50+0000
2022-04-08T07:50+0000
العالم
سويسرا
طرد الدبلوماسيين الروس
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وقال كاسيس في مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية، إن سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا.في الوقت نفسه، قال الممثل الرسمي لأمانة الدولة للاقتصاد (SECO) في الاتحاد السويسري، فابيان ماينفيش، إن البلاد انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا الاتحادية وحجبت الأصول الروسية بمبلغ 7.5. مليار فرنك (أكثر من 8 مليارات دولار).في 6 أبريل/نسيان الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوما إعلاميا وسياسيًا على روسيا.في 5 أبريل، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية كان حملة مخطط لها مسبقا. وبحسب قوله، لا تنوي روسيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي شخص، لكنها ستتخذ إجراءات انتقامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيطاليا-والدنمارك-تطردا-عددا-من-الدبلوماسين-الروس--1060853176.html
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العالم, سويسرا, طرد الدبلوماسيين الروس

سويسرا تكشف سبب رفضها طرد دبلوماسيين روس

07:50 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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كشف الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس عن سبب رفض بلاده طرد الدبلوماسيين الروس ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال كاسيس في مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية، إن سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا.

أضاف: "قرر المجلس الاتحادي أن طرد الدبلوماسيين إجراء يجب تنفيذه حفاظا على الأمن وليس كعقاب لشيء ما. يجب أن نلتزم بهذا الخط ولا نغير قواعد اللعبة، وإلا فسيكون هناك الكثير من الالتباس".

في الوقت نفسه، قال الممثل الرسمي لأمانة الدولة للاقتصاد (SECO) في الاتحاد السويسري، فابيان ماينفيش، إن البلاد انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا الاتحادية وحجبت الأصول الروسية بمبلغ 7.5. مليار فرنك (أكثر من 8 مليارات دولار).
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
5 أبريل, 08:55 GMT
في 6 أبريل/نسيان الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوما إعلاميا وسياسيًا على روسيا.
في 5 أبريل، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية كان حملة مخطط لها مسبقا. وبحسب قوله، لا تنوي روسيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي شخص، لكنها ستتخذ إجراءات انتقامية.
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