عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيطاليا-والدنمارك-تطردا-عددا-من-الدبلوماسين-الروس--1060853176.html
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا معتبرين إياهم غير مرغوب بهم في البلاد. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:55+0000
2022-04-05T08:55+0000
العالم
إيطاليا
أخبار الدنمارك
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/64/1044796402_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_19a8be1423a7443055d091e72e36ca5a.jpg
في حين أعلن وزير خارجية إيطاليا عن طرد 30 دبلوماسيا روسيا، بحجة مسائل تتعلق بالأمن القومي، حسب وصفه.وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html
إيطاليا
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/64/1044796402_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ba86ffce2ca3f1217cc97be7584870a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيطاليا, أخبار الدنمارك, روسيا

إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس

08:55 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Владимир Песня
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا معتبرين إياهم غير مرغوب بهم في البلاد.
في حين أعلن وزير خارجية إيطاليا عن طرد 30 دبلوماسيا روسيا، بحجة مسائل تتعلق بالأمن القومي، حسب وصفه.
وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.
جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"
29 مارس, 17:02 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала