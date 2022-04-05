https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيطاليا-والدنمارك-تطردا-عددا-من-الدبلوماسين-الروس--1060853176.html
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا معتبرين إياهم غير مرغوب بهم في البلاد. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:55+0000
2022-04-05T08:55+0000
2022-04-05T08:55+0000
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في حين أعلن وزير خارجية إيطاليا عن طرد 30 دبلوماسيا روسيا، بحجة مسائل تتعلق بالأمن القومي، حسب وصفه.وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html
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العالم, إيطاليا, أخبار الدنمارك, روسيا
إيطاليا والدنمارك تطردا عددا من الدبلوماسين الروس
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أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا معتبرين إياهم غير مرغوب بهم في البلاد.
في حين أعلن وزير خارجية إيطاليا عن طرد 30 دبلوماسيا روسيا، بحجة مسائل تتعلق بالأمن القومي، حسب وصفه.
وقال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها
من عدد من الدول الغربية.
جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم
.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.