https://arabic.sputniknews.com/20220408/شولتز-نعمل-بنشاط-لاستقلال-ألمانيا-عن-ضرورة-استيراد-الغاز-من-روسيا-لكن-هذا-ليس-بالأمر-السهل-1060982751.html

شولتز: نعمل بنشاط لاستقلال ألمانيا عن ضرورة استيراد الغاز من روسيا... لكن هذا ليس بالأمر السهل

شولتز: نعمل بنشاط لاستقلال ألمانيا عن ضرورة استيراد الغاز من روسيا... لكن هذا ليس بالأمر السهل

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، بأن بلاده تبذل كل ما في وسعها وتفعل الكثير من ‏أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، والتي تمثل حوالي نصف... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:38+0000

2022-04-08T15:38+0000

2022-04-08T15:38+0000

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد في شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن: "لن تستورد ألمانيا الفحم الروسي بعد الآن، وبدأت بالفعل في التخلص من اعتمادها ونحن ننوع مصادرنا، ونستثمر على نطاق واسع من أجل إنشاء البنية التحتية التقنية والمادية اللازمة استيراد الغاز الطبيعي عبر شواطئ شمال ألمانيا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.وتابع شولتز: "إننا نعمل بنشاط للاستقلالية عن ضرورة استيراد الغاز من روسيا، لكن هذا ليس بالأمر السهل"، بسبب الافتقار إلى البنية التحتية لدعم البدائل.من ناحيته، أضاف بوريس جونسون إلى حديث المستشار الألماني، أولاف شولتز: "هذا ليس سهلا على أي منا، وأنا أحيي القرارات الزلزالية التي اتخذتها حكومة أولاف لإبعاد ألمانيا عن الهيدروكربونات الروسية، لا يمكننا تحويل أنظمة الطاقة الخاصة بنا بين عشية وضحاها، ولكننا نعلم أيضا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سوف لن تنتهي بين عشية وضحاها".ودعا الستشار الألماني، أولاف شولتز، في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، روسيا مرة أخرى إلى "الموافقة النهائية على وقف إطلاق النار" وسحب قواتها من أوكرانيا، وأكد أن بلاده ستواصل تسليم الأسلحة لها.وأكد شولتز أن المملكة المتحدة وألمانيا تربطهما "علاقات وثيقة" على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وبدأت روسيا عملية تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين والنازيين في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني.

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