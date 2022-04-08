https://arabic.sputniknews.com/20220408/غادة-عبد-الرازق-استراحة-محارب-ولا-أحد-يستطيع-أخذ-مكاني-1060962767.html
غادة عبد الرازق: استراحة محارب ولا أحد يستطيع أخذ مكاني
غادة عبد الرازق: استراحة محارب ولا أحد يستطيع أخذ مكاني
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد مواظبتها لمدة 14 عاما على الظهور في الموسم الدرامي الأكبر في العام. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:34+0000
2022-04-08T06:34+0000
2022-04-08T06:35+0000
مجتمع
منوعات
غادة عبد الرازق
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وقالت عبد الرازق خلال استضافتها، الخميس، في برنامج "كلام الناس في رمضان" إن غيابها هذا العام عن الموسم الرمضاني، هو "استراحة محارب"، مضيفة: "سايبة الملعب لغيري، وعمر ما حد يعرف يأخد مكاني في الفن".وردا على سؤال حول إن كان غيابها هذا الموسم قد يؤدي إلى ظهور نجوم قد يأخذون مكانها على الساحة الفنية، قالت غادة عبد الرازق: "كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر ما حد عرف ياخد مكاني، وأنا بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها".وتابعت: "أنتو عارفين كويس إنه بيتعرض عليّا أعمال، وعارفين إني كنت هبقى متواجدة، وعارفين كويس أوي إن كل اللي بتقولوه ده أي كلام، وأنا قاعدة السنا دي عشان نفسي أتفرج عليكم زي أي مشاهد".
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مجتمع, منوعات, غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق: استراحة محارب ولا أحد يستطيع أخذ مكاني
06:34 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد مواظبتها لمدة 14 عاما على الظهور في الموسم الدرامي الأكبر في العام.
وقالت عبد الرازق خلال استضافتها، الخميس، في برنامج "كلام الناس في رمضان" إن غيابها هذا العام عن الموسم الرمضاني، هو "استراحة محارب"، مضيفة: "سايبة الملعب لغيري، وعمر ما حد يعرف يأخد مكاني في الفن".
وأضافت: "ممكن أكون ذكية وأرد برد ذكي، لكن سأقول الحقيقة: تركت الملعب هذا العام لأحد غيري يلعب فيه، أريد أن أشاهد من بعيد وأعيد حساباتي في أمور كثيرة"، مشيرة إلى أن "الجو العمومي اختلف، والحسابات الموجودة الآن اختلفت، وأشعر أن هذا ليس رمضان الذي تعودت عليه خلال السنوات الماضية".
وردا على سؤال حول إن كان غيابها هذا الموسم قد يؤدي إلى ظهور نجوم قد يأخذون مكانها على الساحة الفنية، قالت غادة عبد الرازق: "كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر ما حد عرف ياخد مكاني، وأنا بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها".
وتابعت: "أنتو عارفين كويس إنه بيتعرض عليّا أعمال، وعارفين إني كنت هبقى متواجدة، وعارفين كويس أوي إن كل اللي بتقولوه ده أي كلام، وأنا قاعدة السنا دي عشان نفسي أتفرج عليكم زي أي مشاهد".