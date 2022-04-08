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مسؤول تركي كبير: قرار إحالة قضية خاشقجي للسعودية ليس سياسيا
مسؤول تركي كبير: قرار إحالة قضية خاشقجي للسعودية ليس سياسيا
قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن قرار إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى القضاء السعودي "ليس قرارا سياسيا". 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:56+0000
2022-04-08T13:56+0000
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وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".وأضاف أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وفي ذلك الوقت كانت أنقرة تنتقد بشدة السلطات السعودية وأسلوب تعاملها مع التحقيق لكنها خففت منذ ذلك الحين حدة الانتقادات في محاولة لإصلاح العلاقات.وأوقفت محكمة تركية أمس الخميس القضية وأحالتها إلى السعودية في حكم نددت به جماعات حقوقية، وربطت بينه وبين التقارب الحالي بين البلدين.وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يتحدث-مجددا-عن-مقتل-خاشقجي-هذا-الأمر-يؤذيني-ويؤذي-السعودية-1059402850.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, تقرير خاشقجي

مسؤول تركي كبير: قرار إحالة قضية خاشقجي للسعودية ليس سياسيا

13:56 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SHAIKHالصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي
الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن قرار إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى القضاء السعودي "ليس قرارا سياسيا".
وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".
الصحفي السعودي جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
محمد بن سلمان يتحدث مجددا عن مقتل خاشقجي: هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية
3 مارس, 12:35 GMT
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي ذلك الوقت كانت أنقرة تنتقد بشدة السلطات السعودية وأسلوب تعاملها مع التحقيق لكنها خففت منذ ذلك الحين حدة الانتقادات في محاولة لإصلاح العلاقات.
وأوقفت محكمة تركية أمس الخميس القضية وأحالتها إلى السعودية في حكم نددت به جماعات حقوقية، وربطت بينه وبين التقارب الحالي بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".
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