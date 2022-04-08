https://arabic.sputniknews.com/20220408/من-الذي-أبلغ-عن-مكان-منفذ-هجوم-تل-أبيب-وكيف-هرب-إلى-يافا-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-1060977208.html

من الذي أبلغ عن مكان منفذ هجوم تل أبيب وكيف هرب إلى يافا... تفاصيل اللحظات الأخيرة

من الذي أبلغ عن مكان منفذ هجوم تل أبيب وكيف هرب إلى يافا... تفاصيل اللحظات الأخيرة

تواصل قوات الأمن الإسرائيلي البحث عن أشخاص يحتمل أنهم ساعدوا منفذ هجوم تل أبيب على الاختباء، بعد أن تمكن من الفرار من وسط المدينة إلى منطقة ساحة الساعة في... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T13:28+0000

2022-04-08T13:28+0000

2022-04-08T13:44+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

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وبينما كانت قوات الأمن تمشط معظم الأماكن ليلا بحثا عن منفذ الهجوم، وردت مكالمة إلى جهاز الأمن العام خلال الليل تشير إلى أن شخصا ما يحتبئ في أحد المساجد، بعدما شوهد في حديقة يافا، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".كان ذلك عند الساعة 5:30 فجرا، حين تحرك عناصر من وحدة عمليات الشاباك صوب المسجد المشار إليه، وعندما دخلوا وجدوا المشتبه به وكان على بعد 20 مترا تقريبا فاستدعوه للتوقف وعندما استدار نحوهم رفع يديه ثم هرب باتجاه سيارة متوقفة للاحتماء، وأطلق الرصاص نحو القوات التي ردت بإطلاق الرصاص نحوه بدقة، ما أدى إلى تصفيته في الحال.المسافة الفاصلة بين موقع الجريمة والمكان الذي كان يختبئ فيه تبلغ نحو 4 كيلومترات، ما يعني أنه تمكن من الهروب سيرًا على الأقدام إلى منطقة ساحة الساعة في يافا.وقتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجراح متفاوتة، جراء تعرضهم لعملية إطلاق نار نفذت في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط تل أبيب.وهذه العملية، هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، أسفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، دون احتساب حصيلة هجوم "ديزنغوف".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/على-خلفية-عملية-تل-أبيب-الإسرائيليون-يقبلون-على-طلبات-الدعم-النفسي-1060975162.html

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